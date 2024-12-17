Укронацистов заставили воевать на БМП родом из Второй мировой

Даже ВСУ уже привыкли к тому, что их натовские «союзнички» снабжают Украину преимущественно устаревшей бронетехникой. Однако недавние шведские поставки, пожалуй, переплюнули в этом смысле всех — по степени «раритетрности» бронетехники.

Давно уже не секрет что шведская армия полностью избавляется от своих гусеничных боевых машин пехоты Pbv 302 (Pansarbandvagn 302) путем простой передаче их бандеровцам. Иначе им пришлось бы за свой счет организовывать утилизацию этой рухляди родом из 1960-ых. В итоге хохла осчастливят (процесс поставок еще не завершен) без малого парой сотен таких шарабанов.

Напомним, что Pbv 302 — это 14-тонный шведский гусеничный БМП с противопульной броней, способный перевозить до полутора тонна груза или восьмерых десантников (плюс троих членов экипажа). Вооружен 20-мм автоматической пушкой, установленной в башенке на крыше корпуса. Оригинальность конструкции этой машины в том, что ее мотор и трансмиссия расположены под полом, а не рядом с механиком-водителем как у большинства одноклассников.

Мотор под ногами хорош в качестве защиты экипажа при подрыве на мине под днищем. Однако расположенный в «морде» движок гораздо предпочтительнее для выживания людей при обстреле машины «в лоб».

Но в данном случае нам любопытна не компоновка Pbv 302, а ее происхождение. Этот аппарат шведы создали в начале 60-ых прошлого века в качестве «сменщика» для стоявшего тогда на вооружении бронетранспортера Pbv 301.

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Шведы утверждают, что 302-го они проектировали с чистого листа, однако специалисты отмечают, что конструкцию ходовой части они явно заимствовали от Pbv 301. Почему это важно? Дел в том, что Pbv 301 был своего рода «эрзац-БМП».

Временное, так сказать, решение, призванное обеспечить шведскую мотопехоту легкобронированным транспортом. 301-ого изготавливали на базе легкого танка Strv m/41, оснащая его 20-мм авиационной автоматической пушкой.

Но Strv m/41 — это выпускавшийся по лицензии чешский легкий танк LT vz.38. Его собирали на мощностях Scania в период 1941-1943 годов, когда Швеция была фактическим союзником гитлеровской Германии. Ну а чехословацкий танк LT vz.38 — ничто иное как отлично известный советскому солдату чешский Pz.Kpfw.38(t), принятый на вооружение фашистского вермахта незадолго до нападения на СССР.

Чешские 38(t) часто мелькают на кадрах фото- и кинохроники в составе немецких танковых подразделений, марширующих по оккупированной территории нашей страны. Таким образом, выходит, что «круг замкнулся». Хохлы воюют против России на машинах, которые можно считать отдаленными потомками немецких танков времен гитлеровской Германии.