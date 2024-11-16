Солдаты ВСУ в некотором смысле превратились в бомжей, сортирующих мусор перед его утилизацией на мусоросжигательной фабрике. Техника, на которой их посылают воевать против России, зачастую годится лишь на выброс. Одна из таких машин-пенсионеров — британский «старик» БМП FV432.

Гусеничный БМП FV432, некогда массово использовавшийся британской армией, до последнего времени довольно редко попадал в прицелы и объективы российских дроноводов и операторов ПТРК. А все потому, что этими машинами был укомплектован так называемый «президентский» полк ВСУ. Но и эту тыловую «элитку» тоже отправили на войну — штурмовать курское приграничье. Результат не замедлил себя ждать: подбитые FV432 замелькали в сводках перемолотой натовской техники.

Много всякого бронированного старья, как еще советского производства, так и западноевропейского происхождения было утилизировано путем сожжения российской армией за время конфликта. Дошла очередь и до FV432. Из открытых источников доподлинно не ясно количество и даты поставок этой техники хохлу. Однако известно, что летом 2023-го селфи на фоне этих бронемашин бандеровцы уже выкладывали в соцсети.

Хотя гордиться-радоваться появлению FV432 на вооружении твоей армии можно лишь с той точки зрения, что «лучше, чем ничего». Судите сами. Проектирование этого семейства бронемашин началось аж в середине 1950-ых! А 10 опытных образцов небронированной легкой гусеничной машины FV420 изготовили в 1958 году. А серийный выпуск осуществлялся с 1962 по 1971 год. То есть самый «юный» экземпляр этого британского БМП разменял уже более полусотни лет от роду!

Фото британських СМИ.

И для оснащения королевской мотопехоты в общей сложности выпустили порядка 3000 единиц машин. В начале 2000-х существовали проекты их модернизации — чтобы более-менее подтянуть характеристики под современные требования того времени. Стимулом для тех проектов стала иракская компания НАТО.

Тогда FV432 получил новый двигатель и трансмиссию, обзавелся навесной броней, более-менее современными системами связи и наблюдения. Однако хохлу модернизированных машин явно не досталось. Им с барского плеча швырнули мастодонтов в «раритетной комплектации» со складов хранения. По крайней мере, сожженные в Курской области FV432 выглядят именно как те самые расконсервированные бронединозавры.

Размеры БМП сравнительно невелики: 5250х2790х2280 мм при весе базовой комплектации порядка 15 тонн. Корпус сварен из бронелистов толщиной 13 мм. То есть экипажу обеспечена защита лишь от стрелкового оружия и сопоставимых по кинетической энергии осколков. Мотор (дизельный Rolls-Royce K60 мощностью 240 л.с.) размещен в передней части машины слева.

Фото британських СМИ.

С ним БМП в состоянии разогнаться лишь до 52 км/ч. Справа от движка — место механика водителя. Командир сидит у него за его спиной. В поворотной башенке над его головой (с ручным приводом) установлено единственное оружие FV432 — 7,62-мм пулемет GPMG.

В корме БМП размещается десант. К бортам прикреплены складные скамейки, на которых лицом друг к другу сидят 10 пехотинцев. Для их посадки-высадки предназначена распахивающаяся вправо дверь в корме ТС. Кроме того, солдаты могут выбираться из нее через люк в крыше десантного отделения.

На базе FV432, помимо стандартных БМП, выпускались командно-штабные машины, санитарные транспортеры, самоходные 81-мм минометы, постановщики минных заграждения, ремонтно-эвакуационная техника. На закате карьеры древней БМП даже оснастили башней с 30-мм автоматической пушкой — на манер российской БМП-2. Но, хохлу явно достались лишь древние базовые FV432 — с «дохлым» двигателем и символическим вооружением.

Фото британських СМИ.

Таким образом, в отличии, например, от американской M2 Bradley, «пенсионерская» FV432 в украинских реалиях не в состоянии ни толком защитить экипаж, ни оказать существенную огневую поддержку пехоте. Что сужает область применения «британца» исключительно до прифронтовой логистики — для перемещения всевозможных припасов и личного состава на передовые позиции и обратно.

В украинских условиях особо только то, что БМП имеет гусеничное шасси. Ведь колесная техника, массово поставляемая западом хохлу, в условиях распутицы быстро превращается в «недвижимость», залипшую в грязи.