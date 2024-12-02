Курская область стала кладбищем гусеничных «зубров»

Несколько полученных из Германии боевых инженерных машин разминирования Wisent 1MC бандеровцы «талантливо» угробили в ходе нападения на Курскую область. Их остовы до сих обнаруживают в приграничье.

В свое время запад лелеял массу надежд на то, что ВСУ продемонстрируют полученную от натовских инструкторов выучку и мощными ударами развалят российскую оборону в пух и прах. Под это дело хохлу передали немало специализированных инженерных боевых машин, предназначенных для прорыва через минные поля.

В частности, в начале 2024 года стало известно об очередной такой поставке в составе 42 «танков разминирования» Wisent 1 MC (Mine Clearing). Видимо, как раз часть той партии приняла участие в нападении укронацистов на Россию. Которое показало, что никакая иностранная техника не спасет ВСУ от уничтожения.

Что же представляет из себя этот инженерный танк? Назвали его, кстати, звучно: во многих европейских языках «wisent» означает «зубр». Машина построена на базе старого немецкого основного танка времен «холодной войны» Leopard 1. Конструкция ходовой части и корпуса практически целиком заимствованы у «ветерана».

Фото wisentpearson-eng com.

По этой причине Wisent не может похвастаться мощной защитой. Его броня в состоянии противостоять лишь 25-мм снарядам при обстреле с расстояния в несколько сотен метров, а «брюхо» выдерживает подрыв фугаса мощностью не более восьми килограммов в тротиловом эквиваленте. Поэтому для увеличения живучести «Зубра» на поле боя его, как правило, по максимуму обвешивают блоками динамической защиты.

Габариты Wisent 1 — 8,2х3,46х2,95 метра. Вес — порядка 44,5 тонн. В движение бронированного «сапера» приводит расположенный в корме дизельный мотор мощностью 950 л.с., разгоняющий машину до 65 км/ч. Экипаж — 3 человека: командир, водитель и оператор оборудования.

Из вооружения тут либо 7,62-мм, либо 12,7-мм пулемет в дистанционно-управляемой турели. Однако главное оружие Wisent 1 MC не он, а угловой минный плуг, установленный на гидроприводах в передней части танка. Его нижняя часть усеяна длинными зубьями.

При прокладывании трассы через опасный участок местности они вгрызаются в почву перед бронемашиной, выковыривая закопанные в нее мины, а затем вместе с верхним слоем почвы отбрасывая отвалами плуга по обе стороны по ходу движения. Стабильную глубину погружения этого оборудования в землю поддерживают специальные штанги со стальными лыжами на концах, скользящими по поверхности почвы перед плугом.

Фото wisentpearson-eng com.

Ширина прохода в минном поле, обеспечиваемая Wisent 1 MC, составляет 3,6 метра. Помимо плуга машина оснащена устройством для обозначения безопасного маршрута.

Специальное приспособление на корме «Висента» через каждые несколько метров пути по минному полю втыкает вдоль обоих его краев специальные тонкие штанги. Таким образом, экипажи двигающейся следом за танком-сапером техники и пехота видят безопасный маршрут.

С момент начала «курской битвы», если судить по публиковавшимся в Сети фото и видео, хохол потерял порядка пяти Wisent 1 MC. Причем практически все они имели следы пожара. Что намекает на большую вероятность безвозвратного выходя из строя. Что не может не радовать. Ведь запасы таких специализированных танков у хохла отнюдь не бесконечны.