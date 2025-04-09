«Porschивые» танки: почему автопрому Европы выгодна война с Россией

В Европе раздаются воинственные заявления о предстоящей через несколько лет войне с Россией. Не отстает от этой риторики и местный автопром: так, целый ряд активов отрасли, включая часть производства Volkswagen, может быть переведен на военные рельсы. В Porsche пока опровергают подобные планы. Но именно пока. Так что же получается? «Цветущий сад ЕС» встал на путь милитаризма и реваншизма? Портал «АвтоВзгляд» разобрался, что происходит в головах европейских промышленников.

Представители Porsche на днях решительно опровергли слух, будто на фоне проблем в бизнесе компания намерена вернуться к производству танков, которое практиковал в разгар Второй Мировой и «Холодной» войн. Но дыма без огня, как известно, не бывает. Ведь еще в конце февраля другой производитель — Rheinmetall — сообщал, что намерен перепрофилировать два своих предприятия под производство оборонной продукции. Правда, в данном случае речь уже про компанию, для которой ВПК — основной профиль. А в марте гендиректор Volkswagen, ведущего автостроителя Германии и всего ЕС, открыто заявил, что концерн «открыт» для производства военной техники на своих заводах.

— Понятно, что так называемый «цветущий сад ЕС» никогда в действительности не был чем-то подобным, — замечает доцент департамента экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ Петр Арефьев. — И нынешняя реальность, отражающая действительные устремления европейских политических и деловых элит, мало отличаются от реальности вековой давности, когда будущему изобретателю знаменитого пулемета Хавьеру Максиму сказали, что он хорошо заработает лишь на том, что позволит европейцам «еще лучше» друг другу «рвать глотки». Вскоре весь мир узнал смертоносную мощь пулемета Максима.

Действительно, логика сегодняшнего европейского бизнеса тоже исходит из простого соображения о том, что наибольшие прибыли приносят война и строительство. Большая война может позволить заработать сверхприбыли и списать любые ошибки. При этом на острие милитаризации европейской экономики оказываются автомобильные гранды ЕС, которые десятилетия назад добивались максимальных взлетов, прежде всего, именно на военных заказах, — напоминает эксперт.

Фото: globallookpress.com

— А крупнейший ныне европейский автоконцерн VW вообще впервые возник именно в гитлеровской Германии. С тех пор он, судя по энтузиазму нынешнего менеджмента, сохраняет ностальгические настроения по 30-40-м годам прошлого века. Правда, в этой логике отсутствует память о том, чем закончилась Вторая Мировая война для «Третьего рейха» и его спонсоров. Нынешняя милитаризация тоже может завершиться для Европы очень плохо. С учетом того оружия, которое создано в нынешние времена Россией на основе прежнего советского наследия, реваншисты в ЕС имеют все шансы «доиграться», — замечает собеседник портала «АвтоВзгляд».

Однако с точки зрения большого автобизнеса очевидна только сиюминутная прибыль, а также та материальная выгода, которая видна в краткосрочной перспективе. И вообще, не дело бизнеса строить долговременные стратегии на десятилетия, уверен Арефьев. Это все-таки дело политиков. Но сейчас речь идет об ограниченных в своих национальных амбициях европейских странах, подчиненных в значительной мере бюрократии ЕС, которая, в свою очередь, не включает политиков, способных мыслить стратегически.

С другой стороны, как замечает эксперт, эти круги (как в Брюсселе, так и в других европейских столицах) в большой степени, как повелось в Западной Европе после Второй мировой войны (затем это было распространено на Восточную Европу после 1991 года), с тех пор находились под патернализмом США.

Фото: globallookpress.com

В начале 2025 года сменился внешнеполитический курс Вашингтона, но в воинствующих кругах европейских «ястребов», желающих «повоевать с Россией», преобладает мнение, что политика нынешнего президента США Дональда Трампа — это своего рода «сбой в системе», который будет преодолен.

И, соответственно, через четыре-пять лет янки якобы все равно возглавят новый «поход на восток». А европейский бизнес, включая автоконцерны, должен, по этой логике, начинать готовиться прямо сейчас, резюмирует г-н Арефьев.