«Страна 404» все более откровенно превращается странами НАТО в полигон для испытаний своей современной техники. До последнего времени тут-де факто испытывались западная военная электроника и беспилотники. Теперь дело дошло до современных боевых машин. Одна из них — немецкий БТР Boxer RCT30.

Похоже, вслед за партией французских современных трехосных БТР модели VAB 6х6, укронацистам дадут и их немецких коллег — четырехосные БТР Boxer RCT30. Мизерная (всего несколько штук) поставка VAB говорит о том, что их отправили на Украину для проверки в «реальных боевых». Надо полагать, что и серьезного количества «боксеров» в распоряжении ВСУ тоже не окажется. По крайней мере — в обозримом будущем.

Речь о Boxer для хохла зашла в ходе церемонии формальной передачи Украине первой из 18-ти самоходных гаубиц RCH 155. Напомним, что это 155-мм орудие также построено на шасси Boxer. В процессе передачи головного экземпляра самоходки, глава немецкого филиала военного концерна KNDS (производитель боевых машин на базе Boxer) Ральф Кетцель заявил, что, мол, за гаубицей Boxer RCH 155 отправим и Boxer RCT30.

Между тем, Boxer — довольно любопытный образчик европейской боевой машины. Ее начали проектировать в начале 90-х прошлого века — совместными усилиями немецких и французских оружейников. В преддверии миллениума лягушатники «отвалились» — ради создания своих собственных VAB. А их место в проекте заняли голландцы. И 2008-ом на свет появился Boxer. С тех пор БТР прошел через ряд модернизаций.

Фото производителя.

Аппаарат имеет модульную конструкцию, что позволяет строить на его базе различные по своему назначению боевые машины. В основе платформы лежит 4-осное полноприводное шасси, в передней части которого располагается мотор с трансмиссией и отделение управления.

А над средней и задней частью располагаются различные по своему функционалу «надстройки». Например, необитаемая башня гаубицы RCH 155. Или десантное отделение для пехотинцев, над которым смонтирован дистанционно управляемый модуль с 30-мм автоматической пушкой — как у Boxer RCT30.

Габариты ТС — 8,12х2,99х 3,63 метра. Вес — 38,5 тонн. Двигатель — дизельный MTU 8V199 TE21 мощностью 815 л.с. С ним машина разгоняется до скорости «более 100 км/ч», как сказано на сайте производителя.

Базовое бронирование защищает экипаж от крупнокалиберных пуль и осколков. Предусмотрена возможность обвесить БТР дополнительными модулями защиты. И в таком снаряжении Boxer, вроде бы. сможет противостоять даже снарядам автоматических пушек.

Фото производителя.

Экипаж — три человека: командир, механик-водитель и оператор боевого модуля. В десантном отсеке на специальных противовзрывных креслах могут расположиться до 10 пехотинцев.

Отдельного упоминания достоин боевой модуль на крыше. Он позаимствован у гусеничного немецкого БТР Puma.

Это — автоматическая пушка MK30-2/ABM под управляемый боеприпас 30x173 мм, спаренная с пулеметом калибра 7,62. 30-мм орудие оснащено магнитным программатором, который перед выстрелом вводит во взрыватель каждого снаряда время его подрыва после выхода из ствола.

Благодаря чему пушка может эффективно бороться не только с защищенными и бронированными целями, но и сбивать беспилотники, в том числе малоразмерные. Эффективная дальность заявлена на расстоянии до 3000 м. Скорострельность — до 200 выстрелов в минуту. Причем система обнаружения и наведения орудия на цель позволяют вести из него прицельный огонь как с места, так и на ходу круглосуточно.

Фото производителя.

Таким образом, совершенно не факт, что на Украине Boxer RCT30 (если и когда он тут окажется) отправится к линии боевого соприкосновения. Во-первых, хохлам очень недостает сейчас по-настоящему эффективных систем ПВО, способных противостоять российским дронам-камикадзе типа «Герань».

Программируемые боеприпасы RCT30 очень бы пригодились им в этом деле. А во-вторых, применение оснащенного современным вооружением и связью Boxer на фронте подразумевает высокий риск того, что машина в конце концов станет трофеем наступающей российской армии. Вряд ли немцы из Rheinmetall и KNDS Germany жаждут чего-то подобного.