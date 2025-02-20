В свое время в преимущественно в европейской и, разумеется, украинской прессе было много восторженных повизгиваний по поводу крутизны британского оружия, поставленного бандеровцам. Но реальность расставила все по своим местам: английская бронетехника оказалась изрядно переоценена западной пропагандой. Одно из таких разочарований, о которых «там» скромно предпочитают не вспоминать вообще, БМП FV103 Spartan.

Сколько «веревочке» не виться, а конец у нее обязательно обнаружится. Так и с «нефритовыми» английскими бронемашинами на Украине: в конце концов большинство из них отправилось в металлолом. Хотя, напомним, когда англосаксы еще в начале конфликта отправили ВСУ несколько десятков FV103 Spartan, бандеровские «военные аналитики» всячески превозносили свойства этого броневичка, не скупясь на сомнительные (применительно к технике) эпитеты типа «ловкий», «быстрый», «стойкий» и т.п.

Однако люди с более трезвым взглядом на военное «железо» оценивали «спартаковца» родом из туманного Альбиона куда более скептично. Ведь тут нужно понимать, что платформа FV103 создавалась примерно тогда же, когда в СССР проектировали БМП-2. То есть в начале и середине 1970-ых. На вооружение королевской армии Spartan встал в 1978 году. С тех пор машина поучаствовала практически во всех конфликтах, куда ввязывались британские ВС. И везде, судя по отзывам, этот БТР проявил себя далеко не идеально.

Оно и понятно: броневик времен разгара холодной войны требованиям современных боевых действий не вполне соответствовал даже до украинских событий. В общем, все кто, хоть как-то разбирается в военной технике сразу поняли, что FV103 Spartan отправили на Украину на утилизацию. Что, в принципе, экономически странно: корпус у него выполнен из недешевого алюминия.

Фото defenceimagery mod uk.com

Боевая масса машины — чуть более восьми тонн. Габариты — весьма скромные для сегмента: 5,125х2,134х2,26 метра. Лобовая броня держит бронебойные пули советского 14,5-мм крупнокалиберного пулемета КПВТ — но только с расстояния свыше 200 метров. Борта спасают лишь от стрелкового оружия и артиллерийских осколков с сопоставимой энергетикой.

Водитель тут размещен в левой передней части корпуса. Двигатель располагается справа от него. Изначально это был 6-цилиндровый бензиновый «ягуаровский» J60 мощностью 195 л.с. Но на последних модификациях «Спартана» его сменил 250-сильный дизельный Perkins Т6. Трансмиссия у всех FV103 механическая 7-ступенчатая.

Командир машины и стрелок сидят за спиной водителя. Для первого предусмотрена персональная башенка для наблюдения за окружающей действительностью. Штатное вооружение Spartan особого страха и трепета противнику не внушает: 7,62-мм пулемет поможет разве что против идущих в атаку в полный рост цепей пехоты времен Второй Мировой.

Не даром хохлы предпочитали сразу же менять штатную 7,62-мм «пукалку» на что-то более «весомое». Например, на крупнокалиберный 12,7-мм пулемет.

Фото defenceimagery mod uk.com

В мире хватает образчиков бронетехники мотопехотных подразделений, у которых с вооружением тоже слабовато. Но такие машины бывают востребованы в боевых условиях благодаря своей вместимости или защищенности. С защитой, как уже упоминалось выше, у FV103 дела обстоят не идеально. А с вместимостью — и подавно. Его десантный отсек предназначен всего для четырех пехотинцев! Даже для древнего БТР это очень мало: такого класса машина обязана принимать в свое чрево как минимум вдвое больше.

«Спартан» же и в этом смысле «не вывозит». По крайней мере, в украинских реалиях. Да и в британских, скорее всего. Не зря же англичане отправили ВСУ этих «старичков» явно на убой по принципу: «на тебе, хохол, что нам не гоже». Действительно: какая кому разница в Европе — в какой именно машине убьется очередная партия мобилизованных укронацистов...