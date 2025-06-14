Сиди и не тявкай: на Украине засветился британский бронеавтомобиль-невидимка

По-настоящему редкая боевая машина из Великобритании промелькнула на фото, размещенном в одном из военных телеграм-каналов. Специфические особенности Wolfhound TSV дают ему высокие шансы на выживание в украинском конфликте. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Ни одна из моделей британской бронированной военной техники, оказавшейся на вооружении ВСУ, не смогла проявить себя сколь-нибудь выдающимся образом. Что распиаренные танки Challenger 2, что разномастные бронемашины. Какие-то результаты (возможно, но точно неизвестно), показывают импровизированные ЗРК, собранные из пусковых установок авиационных ракет «воздух-воздух» и шасси британских грузовиков.

Безэкипажные катера-камикадзе «аглицкого» происхождения, выдаваемые за якобы бандеровские ноу-хау, да — портят нервы нашим военным в Крыму. А вот «броня» у бриттов оказалась так себе. По этой причине их техника была нещадно бита в ходе хохлятских «контрнаступов» 2023 и 2024 годов.

Однако в парке укронацистов есть одна разновидность британской бронированной боевой машины (ББМ), которая имеет все шансы выжить в «мясорубке» СВО. И это вопреки (а может быть — и благодаря!) специфике своей конструкции и назначения. Речь идет о Wolfhound TSV — одном из представителей «собачьего» семейства «островных» бронемашин TSV (Tactical Support Vehicles). Напомним, что в него, помимо самого Wolfhound («Волкодав» в переводе), входят колесные броневики Mastiff, Husky, Foxhound, Ridgeback и Coyote.

Фото defenceimagerymod.uk

На Украину было поставлено порядка 400 единиц перечисленных аппаратов. Сколько среди них насчитывается именно Wolfhound — сказать сложно. Но вряд ли их у хохла много. Дело в том, что «Волкодавов» в принципе мало.

Судя по разным источникам, их с 2009-го года выпущено не более 130 единиц — намного меньше, чем почти любых других «собак» из серии TSV. И в «страну 404», надо полагать, отправили явно небольшую их часть.

В «псарне TSV» этой модели, в противовес ее грозному имени, отведена, по сути, роль работяги. Если разбираться, то ТС правильнее было назвать «мулом» или «тяжеловозом» Дело в том, что технически машина практически идентична MRAP Mastiff. С той разницей, что специализация последнего — транспортировка на поле боя 10 пехотинцев в десантном отсеке.

А задача Wolfhound — перевозка в кузове до 6000 кг боеприпасов, воды, продовольствия и всякого прочего военного имущества к передовым позициям. То есть это — автомобиль фронтовой логистики. И тот факт, что он оснащена такой же противопульной броней и вооружен пулеметом на крыше как типичный MRAP, сути возложенных на него боевых задач не меняет.

Заметим также, что британские артиллерийские подразделения используют авто в качестве буксировщика легкой 105-мм гаубицы L-119. К слову, несколько десятков таких орудий стоят на вооружении ВСУ еще с 2022 года. Так что не исключен вариант использования хохлами «королевского подгона» по его исходному назначению.

Фото defenceimagerymod.uk

Масса этой «новинки сезона» — 25 тонн. Компоновка — капотная. Фактически, перед нами бронированный грузовик с колесной формулой 6х6. Водитель и командир машины сидят впереди. За их спиной — боевое отделение с посадочными местами еще для двоих человек. На крыше смонтирована поворотная турель.

В ней может быть установлен либо 7,62-мм пулемет GPMG, либо 5,56-мм пулемет L110A1, либо крупнокалиберный пулемет 12,7-мм Browning M2HB, либо 40-мм автоматический гранатомет GMG. В кормовой части расположена открытая грузовая платформа.

Кабина водителя и боевое отделение обладают бронированием, защищающим от пуль 12,7-мм пулемета. Машина «по кругу» обвешана противокумулятивными решетками. Днище — V-образного сечения, снижающее воздействие взрыва мины или СВУ на экипаж. Производитель заявляет, что конструкция позволяет защитить находящихся внутри людей от воздействия мин мощностью до 10 кг тротилового эквивалента.

В движение «Волкодава» приводит дизельный 330-сильный мотор Caterpillar C-7. В трансмиссии используется 6-ступенчатый «автомат» Allison 3500SP. С этими силовыми агрегатами «бронегрузовоз» в состоянии разогнаться по шоссе до 90 км/ч. И все бы хорошо, но в условиях СВО Wolfhound оказался, что называется, «не в кассу».

Фото defenceimagerymod.uk

Его маленькое боевое отделение не приспособлено к перевозке нормального количества личного состава. Что делает его бесполезным для целей ротации пехоты на переднем крае. А из-за своей маленькой грузовой платформы он вчистую проигрывает обычным грузовикам. В общем, машина из серии «ни туда, ни сюда».

Видимо, в том числе и по этой причине она практически не встречается в относительной близи от линии боевого соприкосновения. Кроме того, ТС, скорее всего, держат подальше от зон действия российских ударных беспилотников чтобы не загнать «ниже плинтуса» реноме британской боевой техники. Кадры горящих Challeger 2 уже и так сильно пошатнули миф о боевой мощи тамошней армии.

Вот и получается, что малочисленные Wolfhound имеют все шансы отсидеться в безопасности в тыловых районах до самого окончания боевых действий — вне поля зрения российских беспилотников и, соответственно, за пределами фокуса внимания военкоровской телеграм-общественности.