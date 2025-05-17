В Сети продолжают «всплывать» данные о все новых типах военной техники НАТО, потерянной бандеровцами в ходе его военной авантюры в Курской области. Очередным таким горелым «артефактом» стал финский БТР Sisu XA-серии.

Трехосный БТР Sisu XA-180, чей остов промелькнул в одном из видео с мест боев в Курской области, примечателен тем, что появился на Украине еще в 2022 году. Именно тогда эти машины стали замечать на передовой. Характерно, что о поставках этой техники официально вообще нигде не сообщалось. Просто в какой-то момент БТР появились у ВСУ и все. Поэтому сложно судить об изначальном количестве Sisu на вооружении хохла.

Также сложно сказать, какая именно из стран «постаралась», снабдив Украину партией Sisu XA-180. Ведь ТС этого семейства стоят на вооружении армий Финляндии, Норвегии, Швеции, Дании, Эстонии и Нидерландов. Всего таких броневиков выпущено порядка 1000 единиц. Так что не удивительно, что какая-то их часть очутилась на Украине.

Вряд ли объем той поставки превышал несколько десятков единиц. Иначе бы этих Sisu на полях сражений СВО было «наколочено» так же много, как тех же американских БМП M2 Bradley или оставшихся у укронацистов с советских времен БМП-1 и БМП-2. При столь длительном участии в конфликте и относительной малочисленности XA-180 в парке ВСУ, удивительно, что хоть какой-то из них дожил до курской авантюры.

Фото theworldwars.net

Надо сказать, что «стовосьмидесятые» впервые встали на вооружение финской армии в 1984 году. Их разрабатывала компания Oy Sisu-Auto Ab. Второе, неофициальное название XA-180 — Pasi. Это трехосный полноприводный БТР.

Его корпус сварен из листов брони толщиной около 10 мм. Водитель и командир машины сидят в передней части — по автомобильному. Их кабина оснащена пуленепробиваемыми лобовыми стеклами и парой дверей по бортам. Моторно-трансмиссионное отделение находится у них за спиной.

Первоначально БТР оснащался дизельным двигателем Valmet 611 DSBJA мощностью 236 л.с. и четырехступенчатым «автоматом» Allison МТ-643. Более поздние модификации получили 295-сильный дизель модели Valmet 612DWIBIC и шестиступенчатую АКП Allison MD 3500PR.

В корме — десантный отсек, где могут разместиться до 10 пехотинцев в зимнем снаряжении и до 14 бойцов в летней форме. Для их входа-выхода предусмотрена двустворчатая распашная дверь в задней части броневика. В крыше имеются люки, предназначенные для высадки или ведения огня из личного оружия.

Фото theworldwars.net

В качестве вооружения Sisu XA-180 оснащается пулеметом в поворотной башенке либо открытой турели на крыше в средней части корпуса. Там обычно устанавливается пулемет калибров 7,62 мм или 12,7 мм.

Некоторые шведские Pasi вооружены 20-мм автоматической пушкой. Sisu XA-серии применяются в качестве носителя зенитно-ракетного комплекса Crotale, в санитарном исполнении, а также командно-штабной, разведывательной и прочих модификациях.

Pasi создавался в качестве плавающего БТР 6х6 в пику советскому 8х8 БТР-80. В движение по воде «финна» приводили два водометных движителя. Собственно, ради возможности «купаться» и была выбрана столь небольшая толщина бронелистов корпуса.

Благодаря этому, боевой вес машины составлял чуть более 13 тонн. При этом она не могла защитить экипаж даже от бронебойных пулеметных пуль калибра 7,62, выпущенных с близкой дистанции. И довольно быстро такое положение вещей перестало устраивать военных.

Фото theworldwars.net

Поэтому львиная доля эксплуатирующихся сейчас Sisu XA-серии обладают усиленным бронированием. Плавать такие машины, разумеется, не могут. Зато некоторые модификации Pasi в состоянии защитить экипаж даже от пуль 14,5-мм крупнокалиберного пулемета. Вес таких БТР превышает 15 тонн.

Но весьма сомнительно, что хохлу достались Sisu XA-180 в наиболее современном исполнении. За более чем 40-летнюю службу этого семейства БТР в армиях скандинавских стран, на складах последних наверняка скопилось приличное количество достаточно пожилых экземпляров модели.

Видимо, их и отправили на Украину — фактически на утилизацию в боевых условиях. Процесс которой, судя по всему, если не закончен полностью, то, как минимум, находится в финальной стадии.