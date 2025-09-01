Renault гадит: бандеровцы получили новейший французский бронеавтомобиль

Подогнанные недавно ВСУ несколько единиц бронегрузовика Acmat Bastion сложно назвать серьезным усилением боевого потенциала бандеровских войск. Все, включая, видимо, и экипажи новинки, прекрасно понимают: три-четыре машины новейшей модели — это история не про военный успех, а про испытания в боевых условиях.

Пожалуй, не найдется уже такой «военный специалист», который не согласится с утверждением, что украинский конфликт, во-первых, стал для стран НАТО отличным способом с выгодой утилизировать древнюю боевую технику, во-вторых, получить уникальный опыт ведения полномасштабных боевых действий в современных условиях и в-третьих, испытать руками хохлятского пушечного мяса свои новые образцы вооружений. Появление в «стране 404» французских броневиков Acmat Bastion — как раз такой случай.

Машина разработана и выпускается компанией Arquus: именно так с некоторых пор именуется военно-промышленное подразделение крупнейшего французского автопроизводителя Renault — дивизион Renault Trucks Defense. Bastion построен на модульной многоцелевой платформе VLRA 2 TDN-TDE 4x4, созданной в качестве универсального шасси для легких военных авто, способных нести 3-4,5 тонны полезной нагрузки. Впервые платформу презентовали публике в 2010 году.

Первым на ее базе построили многоцелевой тактический полноприводный грузовичок для сил спецназначения. Позднее появился бронеавтомобиль 4х4 Acmat Bastion, к 2020-году уже стоявший на вооружении ряда африканских стран. Нескольким экземплярам этой модели предстоит пройти боевое крещение и на украинских черноземах, чтобы, скорее всего, затем подкинуть ее создателям идеи по совершенствованию конструкции.

Фото armyrecognition.com

Bastion относится к достаточно распространенному натовском типу бронемашин MRAP — броневик с усиленной минной защитой. Компоновка у этого «родственничка» коммерческих Renault классическая — капотная. Кузов сварен из катанной броневой стали. Габариты бронегрузовика: 6х2,2х2,4 метра. Снаряженная масса — 12 тонн.

Экипаж располагается по-грузовому, в кабине. За спиной у водителя и командира сидит стрелок, управляющий 7,62-мм или 12,4-мм пулеметом в поворотной башенке на крыше. Вместо нее может быть установлен дистанционно управляемый модуль с теми же пулеметами либо с 40-мм автоматическим гранатометом. За ним — отделение для десантников, где может разместиться до восьми пехотинцев. Для их входа-выхода предусмотрены распашные двери в корме. В бортах предусмотрены окна из бронестекла и бойницы для стрельбы под ними.

Днище у Bastion, как положено MRAP, имеет V-образный профиль, чтобы снижать урон от подрыва под «брюхом» машины мин и фугасов. Производитель обещает, что взрыв до шести кг тротила не причинит вреда людям, находящимся внутри. Броня выдерживает попадания 7,62-мм бронебойных пуль, выпущенных из АК-47 с дистанции более 30 м и артиллерийских осколков с сопоставимой энергетикой.

Под капотом тут может располагаться либо 5-литровый 190-сильный дизель Volvo, либо трехлитровый Deutz мощностью 215 л. с. В полноприводной трансмиссии устанавливается либо 6-ступенчатая «механика», либо 6-ступенчатый «автомат». По ровной дороге «Бастион» разгоняется до 110 км/ч.

Фото armyrecognition.com

Если разобраться, то Acmat Bastion ничего особо выдающегося из себя не представляет. Обычный MRAP, каких за годы СВО сгорело в зоне СВО тысячи. И французский вариант этого типа броневиков ничего нового на поле боя не принесет. Разве что гореть, может быть, будет как-то по-другому...

Наверняка хохлы для начала обвесят его решетками или клубками толстой проволоки — чтобы хоть как-то защитить от российских ударных дронов. Но в любо случае, рано или поздно посжигают французские «Бастионы» как и множество других моделей натовских MRAP до них.

Хотелось бы, конечно, чтобы хоть один из них в итоге достался российским войскам в качестве трофея. Новых экземпляров в коллекции на той же Поклонной горе давно не появлялось.