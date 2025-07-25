Рембат: сколько получает автомеханик на СВО

Социальные сети, грустя, оправдывают посредственное качество услуг в региональных СТО низкими зарплатами. Мол, а что вы хотите от механика, который зарабатывает 50-60 тысяч в месяц при текущих-то ценах? Однако такие доходы совсем даже не у всех: государство готово платить в разы больше, если мастер возьмется чинить не только автомобили, но и тяжелую военную технику. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Авторемонт всегда и везде был востребованным и доходным делом: даже самые надежные механизмы имеют свойство однажды ломаться. Идиома о регулярном обновлении — чуждая нам история: в России каждый компонент должен служить до полного молекулярного распада. Машина — так уж точно: 70% отечественного автопарка старше 10 лет. И по нынешним временам десятилетний автомобиль — еще бодрячком. А коли сломается — найдется и мастер, что наведет порядок. Чинится у нас, как известно, все. Но есть нюансы.

В социальных сетях, разрешенных нашим законодательством, народ часто жалуется на сервисменов: мол, подошли не с той стороны, сделали плохо, а взяли — много. Механики в ответ на «народный наезд» предъявляют: парни получают копейки, чего вы хотели за такую таксу? Традиционно, неизменно с годами, обыденно.

Однако очень скоро количество мастеров, особенно в регионах с низкими зарплатами, может резко сократится: на рынке появился работодатель, готовый щедро оплачивать труд в тяжелых и, надо отдать должное, опасных условиях — Министерство обороны. Адрес «сервиса», где предстоит трудиться, тоже известен. Впрочем, выплаты впечатлят даже московских снобов.

Фото: globallookpress.com

На самой известной в России доске бесплатных объявлений появилось приличное количество предложений для мастеров и механиков: работа в ремонтных батальонах на СВО. Условия труда следующие: занятость полная, 9-10 рабочих часов в день, два раза в год — отпуск. Оформление — в военкомате.

За труд в опасной близости от фронта предлагают 2 500 000 рублей подъемных по факту подписания контракта, то есть сразу же, а далее — 260 000 в месяц. За эту сумму предстоит перебирать и ремонтировать не Toyota и Kia, а танка и бронетранспортеры, грузовики и прочую технику, используемую в зоне проведения СВО.

Работа тяжелая — вес одного трака танка Т-72 составляет 8 кг, а всего их в одной «гусянке» 97 штук — опасность поджидает повсеместно, однако и доход — внушительный, если не сказать большего. Так же каждому, кто подпишет контракт, положено звание ветерана боевых действий со всеми соответствующими льготами и выплатами.

Конкурировать с государством выйдет далеко не у всех частных предприятий, а у самих механиков появился «козырь в рукаве», который запросто можно использовать в переговорах об увеличении оплаты труда. И, как показывает краткое социологическое исследование, даже в московских, наиболее богатых и щедрых мастерских среди прочих российских, данное предложение МО уже нашло отклик. Видится, что и в регионах многие трезво обдумают.