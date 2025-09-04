«Ириски» по-европейски: Украине подбросили партию ЗРК на шасси Iveco

Неумолимо растущие масштабы и эффективность ударов российских ракет и дальнобойных беспилотников по целям на Украине вынуждают НАТО судорожно изыскивать для укронацистов все новые средства ПВО. Забавно, но в ходе этого процесса им приходится «перекидывать» оборудование зенитных комплексов IRIS-T с одного шасси на другое.

На данный момент ВСУ уже передали семь ракетных комплексов ПВО IRIS-T SLM и еще 11 штук — на подходе. «Ириски» передаются хохлам из наличия вооруженных сил Норвегии и Швеции. Прикол в том, что входящие в их состав пусковые установки ракет ближнего радиуса действия IRIS-T SLS смонтированы на гусеничных двузвенных плавающих машинах BvS10.

На второй платформе такого вездехода смонтирована пусковая на четыре ракеты. Но командиры НАТО решили, что для «страны 404» сложная и дорогостоящая платформа — слишком жирно будет. И прежде, чем отправить ЗРК на Украину, пусковую IRIS-T SLS снимают с гусеничного носителя и переставляют на полноприводное шасси Iveco Eurocargo MLС150 E28 WS.

Семейство ML150 — достаточно популярная коммерческая машина. В двухосном исполнении с постоянным полным приводом ее широко используют европейские экстренные службы, армия, всевозможные лесники, энергетики и прочие организации, где востребован 4х4 на грузовой технике.

Фото: armyrecognition.com

Для размещения пусковой установки IRIS-T SLS достаточно платформы длиной три метра. С этой точки зрения грузовик Eurocargo MLС150 подходит практически идеально. Габариты вездехода — 7477х2490х3072 мм. Колесная база — 4150 мм. Дорожный просвет — без малого 400 мм. Снаряженная масса шасси — около шести тонн. Грузоподъемность — девять тонн. Двигатель — дизельный (рядный 6-тилитровый, 6-цилиндровый) мощностью 280 л.с. Коробка передач — механическая 6-ступенчатая от ZF.

Комплекс ближнего радиуса действия IRIS-T SLS создан на основе авиационной ракеты «воздух-воздух» IRIS-T от немецкой компании Diehl Defence. Ее начали разрабатывать в 1998 году. Скандинавские страны захотели иметь еще и наземный вариант этой авиационной ракеты — в составе мобильного ЗРК ближнего радиуса действия. И в 2010 году первые такие комплексы отправились в войска.

В случае применения с самолета, дальность действия ракеты (длина — 2,9 м, диаметр — 127 мм, масса — около 87 кг.) составляет 25 км. При наземном пуске (как в случае IRIS-T SLS) эффективная дальность стрельбы — не более 12 км. Причем по высоте зона поражения ограничивается восьмью километрами.

Ракета оснащена инфракрасной головкой самонаведения. В район встречи с целью она выводится либо с помощью радиокоманд с земли, либо по координатам, получаемым с GPS. Далее включается ИК-самонаведение. Объективности ради следует учитывать, что против современных станций защиты, которыми оснащена практически вся боевая авиация России (включая вертолеты, истребители, транспортники и т.п.), ракеты с тепловым наведением не особо эффективны.

Фото: armyrecognition.com

Отстреливаемые тепловые ловушки и бортовые лазеры, выжигающие ИК- и оптические датчики головок самонаведения, делают такие зенитные системы малоэффективными. А вот по беспилотникам типа «Герань», да по крылатым ракетам «Ирисами» палить — самое милое дело.

И те и другие летят относительно невысоко, в зоне досягаемости комплекса. Лазерами не огрызаются. Разве что крылатые ракеты «Калибр» и X-101 иногда оснащаются отстреливаемыми ложными целями — тепловыми ловушками. В общем, скандинавские IRIS-T SLS очень нужны сейчас хохлу — ведь за одну ночь российские войска могут запускать по 500 штук и более только одних «Гераней», и это помимо крылатых ракет, баллистических «Искандеров» и гиперзвуковых «Кинжалов».

Однако жизнь «ирисок» на службе ВСУ далеко не так безмятежна, как может показаться на первый взгляд. Российские «Герани» в последнее время обзавелись видеокамерами и дистанционным наведением. И их операторы очень любят направлять свои снаряды по обнаруженным пусковым установкам хохлятского ПВО. 90-килограммовая боевая часть такого российского «цветочка», как правило, ставит окончательную точку в карьере любой машины из состава любого ЗРК.