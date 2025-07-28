Лакомая цель: на Украине «засветилась» финская зенитная установка родом из СССР

Каких только военных раритетов не свезли на Украину за три года СВО со всего блока НАТО. Среди прочей пожилой техники, как выяснилось относительно недавно, в распоряжение ВСУ оказались и зенитные ракетные комплексы 9М310М3 «Бук-М1-2», переданные бандеровцам Финляндией.

О присутствии «финских» установок «Бук-М1-2» на Украине интересующейся подобной тематикой общественности до последнего времени практически ничего не известно. Зато недавно по профильным телеграм-каналам промелькнула фотография этого ЗРК. Что можно считать подтверждением факта финских поставок хохлу еще и зенитных комплексов.

Мало кто знает, но в свое время советские «Бук-М1» оказались практически основой финской ПВО. Произошло это следующим образом. После развала СССР Россия стала его правопреемником. И внезапно выяснилось, что мы должны денег буквально всем подряд. В том числе и мелкой Финляндии. Хотя и не вполне понятно за что.

Фото: globallookpress.com

Финны тогда вели себя с Россией относительно пристойно и согласились часть задолженности взять «натурой». В качестве последней выступила партия ЗРК «Бук-М1» в комплекте с 288 ракетами 9M38 (ЗРК этого типа начали массово поступать на вооружение нашей армии в самом начале 1980-х).

Всего финны получили три дивизионных комплекта — 18 пусковых установок с «сопутствующими» боевыми машинами. В каждом дивизионе имеется подвижный командный пункт, радиолокационная станция подсветки целей и по транспортно-заряжающей машине на каждую пусковую. Кром того нашим соседям отправили «учебку», чтобы на ней они обучали механиков-водителей ЗРК. Сумма сделки составила $185 млн. Передача комплексов и боеприпасов к ним состоялась в 1997 году.

Финны использовали «Бук-М1-2» для организации ПВО вокруг своей столицы Хельсинки. Российские ЗРК несли в этом качестве службу как минимум до 2008 года. Они ведь и создавались как раз для защиты подобных объектов от воздушных атак — в том числе и от ударов крылатыми ракетами. Так, поражать цели, летящие со скоростью до 800 м/с, «финские Буки» могли на дальностях до 35 километров на высотах до 22 км. Время развертывания ЗРК в боевое положения не превышало 5 минут. С момента обнаружения вражеского объекта до пуска ракеты — не более 22 секунд.

Но в какой-то момент финны вдруг решили, что им срочно следует сменить советско-российские ЗРК на натовские. Официально озвученная причина: якобы возможность «сбить с толку» головку самонаведения (ГСН) ракеты комплекса «Бук-М1-2». Следует пояснить, что она тут полуактивная, радиолокационная. То есть, после запуска радар на боевой машине «подсвечивает» цель, а ГСН улавливает отраженный от нее сигнал и направляет на него ракету.

Фото: globallookpress.com

Иными словами, после 10 лет эксплуатации комплекса северяне якобы обнаружили, что ГСН им не подходит. И вместо модернизации комплекса (что уже было запланировано), решили закупить новые ЗРК на замену российским «Букам». И в 2009 году они договорились приобрести ЗРК NASAMS II. Которые норвежская компания Kongsberg выпускала совместно с американской корпорацией Raytheon.

В 2014-м «насамсы» встали у финнов на боевое дежурство, а «Бук-М1-2» списали вчистую. И, как видим, отнюдь не на металлолом. Через десяток лет они «пригодились» — для отправки на Украину. Не все три «изначальных» дивизиона, конечно. Наверняка какая-то часть техники с 2008 года безвозвратно вышла из строя. Однако в любом случае «финские» зенитки и боекомплект к ним укронацистам пригодились. Для стрельбы по нашим крылатым ракетам, например.

И фото пусковой установки, о котором шла речь в начале этой заметки, может служить наглядным тому подтверждением. На нем машина стоит в чистом поле, без намека на попытки укрыть или замаскировать ее. То есть, скорее всего, аппарат запечатлели где-то в глубоком тылу, где отсутствуют угрозы со стороны ударных дронов или артиллерии. И где целями для ЗРК могут быть только российские крылатые ракеты, а никак не самолеты-вертолеты.

Кроме того, можно сказать, что это фото достаточно старое. Об этом говорит наличие на направляющих пусковой «родных» ракет типа 9M38. Тут надо сказать, что еще в 2023 году натовцам стало ясно: доступные им запасы штатных ракет для хохлятских «Буков» уже практически исчерпаны.

Фото: globallookpress.com

И они приступили к переделке советских ЗРК для использования с западными аналогами. Тогда же там появилось название для подобных конструкций — от слияния слова «Франкенштейн» и аббревиатуры ЗРК. В английской транскрипции это выглядит как Frankenstein+SAM — то есть FrankenSAM.

Так вот, FrankenSAM на базе холятских (включая, скорее всего, и «финские») «Бук-М1-2» оснастили ракетами RIM-7 Sea Sparrow. Это «корабельная» модификация американской авиационной ракеты воздух-воздух AIM-7. На ней применена ГСН того же типа, что и у «родной» для «Бука» советской 9M38 — полуактивная радиолокационная.

Американская ракета весит втрое меньше — 230 кг против 690 кг у советской, короче на пару метров (3,6 м против 5,5 м) и тоньше (203 мм против 400 мм). Соответственно, и боевая часть у RIM-7 меньше — 40 кг против 70 кг у 9M38. При этом и у советского, и у американского боеприпасов сходная максимальная дальность поражения — порядка 30 км. А максимальная высота полета цели для RIM-7 существенно меньше — 15 км. Впрочем, для борьбы с крылатыми ракетами этот параметр не особо важен.

Так что изображенная на фото «финская» установка «Бук-М1-2» где-то в полях Украины, на текущий момент, скорее всего, выглядит уже несколько иначе — из-за боеприпасов иного типа. Или вообще превратилась с тех пор в груду обгорелого металла — после встречи с российским дальнобойным дроном-камикадзе типа «Ланцет», либо попала под удар ракеты, выпущенной ОТРК «Искандер». Для этих видов российского оперативно-тактического оружия любые хохлятские ЗРК всегда считались лакомой целью.