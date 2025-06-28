В районе украинской Константиновки российские войска сожгли украинский зенитно-ракетный комплекс типа «Стрела-10» на шасси «мотолыги»: гусеничного тягача МТ-ЛБ. Судя по всему, запасы этой техники ВСУ скоро совсем сойдут на нет.

До начала СВО в распоряжении бандеровцев, судя по открытым данным, формально числилось более 75 единиц самоходных зенитно-ракетных комплексов типа 9К35М2 «Стрела-10». Оговорка «формально» применена тут неспроста. Порядка 75 таких боевых машин досталось хохлу при распаде СССР. Сколько из них впоследствии были проданы за рубеж, сколько пришли в полную негодность — нам теперь уже не узнать.

С самого начала конфликта, укронацисты активно применяли «Стрелу-10» против российских военных. Поначалу эти ЗРК пытались охотиться за нашей авиацией — ударными вертолетами и фронтовыми бомбардировщиками.

Но, как мы все помним, боевые действия на Украине довольно быстро превратились в «войну дронов». За хохлятскими «Стрелами-10» начали охотиться российские «Ланцеты», а потом и FPV-дроны. А для «Стрел» приоритетными целями стали российские разведывательные беспилотники, ударные «Герани» и крылатые ракеты, направляющиеся в глубины «страны 404».

Фото military-historyfandom.com

С 2022-го года утекло уже много воды. И счет уничтоженных украинских «Стрелами-10», по разным оценкам, достиг примерно полусотни единиц. Это обстоятельство превратило их на текущий момент в довольно редких «зверей» на театре военных действий. И совсем не зря бандеровцы в последние месяцы судорожно наращивают применение FPV-дронов для перехвата российских ударных и разведывательных беспилотников.

Ведь ракетных комплексов ближнего радиуса действия, которых можно было бы массово применять в прифронтовой зоне, у них осталось уже крайне мало.

Тем более, что у врага сейчас масса проблем с прикрытием от ударов «Гераней» своих стратегических объектов в по-настоящему глубоком тылу — включая Киев с Одессой. В общем, подбитая в относительной близости от фронта хохлятская «Стрела-10» — это, по нынешним временам, большая редкость.

Как бы то ни было, а история ЗРК восходит аж к концу1960-х, когда в СССР приступили к разработке подвижного зенитного комплекса малой дальности. Боевая машина должна была находиться непосредственно в боевых порядках механизированных и мотопехотных частей, прикрывая их от воздушного нападения.

На вооружение «Стрела-10» первого поколения была принята в 1976 году. Впоследствии и она, и ее боеприпасы подверглись ряду доработок. Благодаря которым несколько сотен многократно модернизированных «Стрел» до сих пор стоят на вооружении российской армии.

Что же касается украинской военщины, то ей (после развала СССР в 1991-м) достались образцы преимущественно в версии «Стрела-10М2»: аппараты второго поколения. Хотя и не исключено, что у ВСУ имеется и какое-то количество «Стрела-10М3»: третья реинкарнация описываемого вооружения 1989 года.

Поворотная пусковая установка ЗРК с четырьмя готовыми к запуску ракетами в индивидуальных транспортно-пусковых контейнерах размещается на шасси МТ-ЛБ — «многоцелевого транспортера-тягача легкого бронированного».

Это легкая (чуть более 12 тонн веса) гусеничная машина оснащается 240-сильным дизелем. По шоссе она разгоняется до 60 км/ч. Благодаря относительно небольшому весу и гусеничному движителю обладает очень хорошими показателями проходимости и даже может плавать.

Экипаж ЗРК состоит из трех человек: механика водителя, оператора зенитного комплекса и командира. В возимый боекомплект входит восемь ракет. Четыре — на пусковой установке и еще четыре — внутри корпуса. Каждая ракета весит чуть более 40 кг при длине 2,2 метра. Вес боевой части — 3 кг. На цель она наводится либо с помощью инфракрасной ГСН, либо фотоконтрастным способом.

Фото rostec.ru

Обнаружение комплексом цели возможно на дистанциях до 12 километров. Дальность поражения — до 10 км. Минимальная дальность ведения огня — 800 метров: на подлетевший ближе объект ракета не успевает навестись после запуска.

Комплекс может сбивать летательные аппараты на высотах от 10 метров до 3,5 км, двигающиеся не быстрее 700 м/с. ЗРК отличается высокой надежность поражения. В частности, на дистанциях 1-5 километров вероятность попадания достигает 99,5%.

В боевое положение с ходу ЗРК переводится за 20 секунд. Для покидания позиции после выстрела машине требуется не более трех минут. Замена всех четырех использованных транспортно-пусковых контейнеров на новые (с ракетами) не превышает 2-3 минут.

Как видим, изначально спроектированная преимущественно для борьбы с вертолетами и штурмовыми самолетами противника, «Стрела-10» в условиях современных боевых действий стала эффективным инструментом противодействия разведывательным беспилотникам, большим дронам-камикадзе и крылатым ракетам, атакующим объекты в тыловых районах.

Таким образом, с уничтожением каждой из немногочисленных уже хохлятских «Стрела-10» открываются дополнительные возможности для ликвидации военной инфраструктуры врага, приближая стратегическую победу над ним.