Тачанка против дронов: на Украине скрестили Peugeot Landtrek и пулемет «Максим»

На фоне поставок НАТО в адрес ВСУ всяких ЗРК, автоматических пушек со снарядами с управляемым подрывом и прочими продвинутыми технологичными «штучками», «пачка» древних пулеметов «Максим» смотрится диковато. Но на безрыбье и дятел — соловей: хохлу приходится воевать с российскими беспилотниками всем, что под руку попадется.

На днях в украинских околовоенных пабликах «засветился» очередной образчик военно-промышленной смекалки тамошних инженеров. На фото, быстренько утащенное уже в российские военкоровские телеграм-каналы, красуется пулеметная установка из четырех пулеметов «Максим», смонтированная в кузове пикапа. Любопытно, что этот грузовичок оказался относительно свежим Peugeot Landtrek!

Его вывели на рынок в 2020 году. Кроме того, машина в принципе не продавалась в Европе. Фактически это слегка перелицованный пикап Changan F70, предназначенный исключительно для рынков Латинской Америки и Северной Африки. Выпускается на заводе PSA в Уругвае. В России это транспортное средство знают под названием Changan Hunter.

Как он оказался в руках хохлятских «противоповитряных» (то есть противовоздушных — если на человеческом языке) сил ‑ - тайна, покрытая мраком, как говорится. Пожалуй, наиболее правдоподобная версия — французы поставили бандеровцам эти гражданские авто в счет общей военной помощи Украине. Дали заработать лишнюю копеечку родному автопрому.

Фото производителя

Peugeot Landtrek можно считать типичным китайским пикапом. Общая длина модели — 5330-5390 мм в зависимости от модификации. Ширина — 1963 мм. Высота ‑- 1897 мм. Кабина может быть как двух-, так и четырехместной. Грузоподъемность — 1-1,2 тонны, в зависимости от модификации.

Под капотом тут ставят либо 1,9-литровый 150-сильный лицензионный турбодизель Isuzu, либо бензиновый 210-сильный 2,4-литровый мотор, ведущий свою родословную от Mitsubishi. Трансмиссия — либо заднеприводнаая, либо с 4х4 с жестко подключаемым передним мостом. КП — ‑ либо 6-ступенчатая «механика» Getrag, либо АКП-6 от Punch Powerglide. Скорее всего, укронацистам достались утилитарные дизельные версии «на ручке».

На самом деле, есть что-то совсем сюрреалистичное в зрелище оружия, созданного более 110 лет назад (в 1910 году), установленного в китайский пикап. Словно на кремниевый пистолет установили коллиматорный прицел. Последний раз (до украинских событий) зенитные пулеметные установки из четырех «Максимов» применялись во времена Великой Отечественной для стрельбы по низколетящим самолетам. Эффективность 7,62-мм пуль против воздушных целей уже тогда была под большим сомнением.

Однако сейчас, как выясняется, даже такие ветераны как «Максим» могут принести какую-никакую пользу. Сейчас их основная задача на Украине — борьба с российскими дронами-камикадзе типа «Герань», «Гербера» и им подобными.

Фото производителя

Поскольку дальность эффективного огня «Максимки» не превышает 1500 метро во прямой, счетверенная зенитная установка на его основе должна располагаться либо непосредственно на маршруте пролета беспилотника, либо практически на территории защищаемого от «Гераней» объекта. В последнее время российские ударные дроны пикируют на цель с большой высоты почти вертикально — как раз, чтобы не попадать в прицел «пулеметным командам» вроде зенитного расчета на Peugeot Landtrek.

Поэтому экипажи таких «тачанок», чтобы быть хоть чуточку эффективными, должны быть смертниками. То есть располагаться на территории охраняемого объекта. На такой позиции даже если и удастся попасть в российский ударный дрон, он все равно упадет тебе практически на голову.