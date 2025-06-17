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Мутанты на войне: Украине пообещали «контейнерный» зенитный комплекс

Британия отправляет хохлу еще один ЗРК Leyland

Недавние массовые удары сотен российских беспилотников и ракет различного типа по военной и промышленной инфраструктуре «страны 404» продемонстрировали отчаянный дефицит у хохла эффективных средств противовоздушной обороны. «Британские ученые» пытаются компенсировать этот провал, приспосабливая пусковые установки еще «советских» авиационных ракет на старые натовские военные грузовики.

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Автор
Максим Строкер

Изображение Мутанты на войне: Украине пообещали «контейнерный» зенитный комплекс

На безрыбье, как известно, и дятел — соловей. Бандеровская ПВО, состоящая практически полностью из западных образцов вооружения, все катастрофичней для ВСУ пропускает удары российских дронов-камикадзе, крылатых и баллистических ракет.

Гигантские «дыры» в противовоздушной обороне хохла отчаянно пытаются залатать одни из главных спонсоров украинского конфликта — британцы. На днях стало известно, что они разработали и отправляют на Украину еще одну «сляпанную на коленке» зенитно-ракетную систему. Этому «мутанту» пока даже не удосужились придумать красивое имя, которое можно было бы с помпой подавать в СМИ.

Это ЗРК «контейнерного типа». В стандартном морском 20-футовом контейнере монтируются две авиационные ракетные пусковые установки типа АПУ-73 для авиационных ракет воздух-воздух советского образца Р-73. Они, над полагать, собраны с миру по нитке: СССР в свое время кому только не поставлял самолеты с ракетами ближнего радиуса действия Р-73.

Фото: armstrongsuk.com
Фото: armstrongsuk.com

И их полно и на складах ВСУ, и по всему миру. То есть боезапас для этого ЗРК-«мутанта» в распоряжении бандеровцев, скорее всего, окажется изрядный. Слово «мутант» тут использовано неспроста.

Дело в том, что носителем ракетного комплекса стал штатный грузовик британских сухопутных войск Leyland DAF 8х6 Drops. Эта машина выпускается аж с 1989 года на британском заводе Leyland, выкупленном в свое время нидерландской DAF. Как видно из названия, это четырехосная модель.

Габариты — 9,1х3,02х2,5 м. Собственная масса — 15 тонн. Полная — 32 тонны. Оснащена 350-сильным 6-цилиндровым 12,7-литровым дизелем Perkins 350LM Eagle. Коробка передач — 6-ступенчатый «автомат» ZF. Привод — на переднюю ось и на заднюю двухосную «тележку». Предусмотрена возможность блокировки колесных дифференциалов.

В британской армии грузовик используется, в том числе, и в качестве транспорта-эвакуатора для легкой и легкобронированной техники — о чем свидетельствует словечко «Drops» в названии. Автомобиль оснащен системой самозагрузки — с поддоном для перевозимой техники и гидравлической системой затаскивания/сталкивания этого поддона на шасси.

Фото: armstrongsuk.com
Фото: armstrongsuk.com

В случае с новоиспеченной ЗРК, роль поддона играет морской контейнер с парой готовых к пуску ракет Р-73. Их система управления и наведения никак не связана с машиной-носителем. Они способны запускаться не только с самого Leyland.

Четырехосный транспортер может отвезти пусковую установку в подходящее место и оставить ее там с обслуживающим персоналом — нести боевое дежурство. А потом забрать их всех оттуда в случае необходимости перебазирования.

Почему британцы решили использовать в качестве оружия этой ЗРК именно ракеты Р-73? Ответ прост. Как уже говорилось выше, их в свое время было изготовлено несколько тысяч. Не исключено, что Украина на текущий момент может располагать тысячью-другой таких боеприпасов. Что в условиях тотального дефицита боекомплекта для западных систем ПВО, используемых хохлом, может казаться ему (и его британским «кураторам») вполне адекватным выходом.

Тем более, что Р-73 хотя и проектировалась в 1970-х, вполне хороша для борьбы крылатыми ракетами и беспилотниками в ближней зоне и по сей день. Р-73 — это 105-килограммовая ракета длиной около трех метров диаметром 170 мм. Имеет ИК-головку самонаведения. На боевую часть приходиться 47 килограммов веса.

Фото: armstrongsuk.com
Фото: armstrongsuk.com

Поражающие элементы — стержни из обедненного урана. Дальность поражения цели при пуске с самолета — до 40 км. Запуск с земли, скорее всего, уменьшает эту дистанцию километров на 10-15. Впрочем, для борьбы с тихоходными беспилотниками или крылатыми ракетами даже «урезанной» дальности Р-73 вполне достаточно. Лишь бы головка самонаведения цель захватить успела.

Сообщается, что всего хохлу обещано 17 единиц Leyland DAF 8х6 Drop с контейнерными ЗРК, использующими Р-73. Причем две из них уже, вроде как, отправлены по назначению. Безусловно, сыграть существенную роль в защите объектов от части ударов российского дальнобойного оружия они смогут.

Но только если эти Leyland с Р-73 в кузове сумеют до хохляндии добраться! Имеются серьезные подозрения, что отечественные дроны и ракеты выведут из строя созданные «британскими учеными» ЗРК еще на этапе выгрузки с судна где-нибудь в одесском порту. Или еще в каком-нибудь логистическом узле бандеровцев.

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