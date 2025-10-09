35 лет спустя: самоходная гаубица «Мста-С» кошмарит ВСУ под Покровском

Самоходные гусеничные 152-мм гаубицы 2С19М2 «Мста-С» были разработаны на закате СССР. Однако это не мешает им после нескольких этапов модернизации успешно участвовать в украинских событиях.

Разработка этого «дальнобоя» стартовала в Советском Союзе еще в середине 1980-х на «Уральском заводе транспортного машиностроения». Первый опытный образец был изготовлен в конце 1984 года. Далее он проходил испытания и доводку, чтобы артсистема в итоге была официально принята на в вооружение Советской Армии в 1989-м.

В качества ходовой части для новой самоходки взяли шасси основного танка Т-72. Но оказалось, что оно не годится для перевозки и ведения огня из высокой и массивной 13,5-тонной гаубичной башни. В итоге ходовую часть (катки, торсионы и прочее) взяли от другого танка — Т-80. После некоторой доработки она «прописалась» на «Мсте-С».

В итоге получилась 42-тонная боевая машина с габаритами корпуса 6040х3380х3350 мм. Считая вместе с пушкой, находящейся в походном положении, длина «Мсты» составляет 11 917 мм. Двигатель аппарату тоже достался от «танка-исходника». ЭтоV-образный 12-цилиндровый 780-сильный турбодизель. С ним гаубица может разогнаться по ровной дороге до 60 км/ч. Трансмиссия — семиступенчатая «механика».

Фото: MOD Russia/globallookpress.com

Команда 2С19 состоит из пяти человек. Механик-водитель размещается «по-танковому» — в передней части корпуса. Остальные члены экипажа (командир машины, наводчик и два заряжающих) сидят в поворотной башне в середине корпуса. В некоторых случаях, когда есть возможность вести огонь с заряжанием снаружи без использования возимого боекомплекта, «Мсте» могут придавать одного-двух дополнительных заряжающих.

Броня САУ 2С19, как и у большинства самоходок такого типа, защищает лишь от пуль стрелкового оружия и осколков. Известно, что толщина листов катаной брони корпуса и башни не превышает 15 мм. Основное оружие «Мсты» — 152-мм орудие типа 2А64 длиной 47 калибров. Для самообороны на крыше главной башни имеется крупнокалиберный 12,7-мм пулемет НСВТ «Утес».

Операции, связанные с ведением огня тут максимально механизированы. Орудие оснащено электромеханическим досылателем снаряда и заряда, а также экстрактором стреляной гильзы — чтобы заряжающим было попроще жить. Благодаря этому максимальная скорострельность артсистемы составляет 10 выстрелов в минуту. Пушка герметично отделена от боевого отделения, где находятся люди — пороховые газы после выстрела туда не проникают.

Боекомплект (стандартно это 20 обычных осколочно-фугасных снарядов и 30 управляемых «Краснополей») хранится в автоматизированной боеукладке в корпусе под башней. Фугасами «Мста» может стрелять на дальность до 25 км, а «Краснополями» — до 30 км. Загрузка боеприпасов в машину производится с помощью механизированного лотка на задней части башни. Два дополнительных конвейера подачи выстрелов снаружи дают возможность вести огонь, не тратя возимый боекомплект.

Фото: MOD Russia/globallookpress.com

Любопытно, что башня «Мсты-С» оснащена собственным электрогенератором, который позволяет вести огонь при заглушенном основном моторе. Газотурбинная вспомогательная энергоустановка вырабатывает постоянный ток мощностью до 16 кВт.

За время своего существования САУ 2С19 «Мста-С» пережила две большие модернизации — в 2012 и 2020 годах. Основные усовершенствования были связаны с установкой современных систем связи и управления огнем. То есть сегодня по хохлу на Украине бьют не изначальные 2С19, а 2С19 М2.

Судя по открытым источникам, общий тираж «Мста-С» составляет на текущий момент 720 штук. За время СВО, надо полагать, их парк мог только увеличиться. А практический опыт эксплуатации гаубиц, получаемый российскими артиллеристами, наверняка даст мощный толчок дальнейшего развития российских дальнобойных самоходок.