Пушек нет, но вы держитесь: немцы «кидают» ВСУ с новейшими гаубицами RCH 155

Зимой 2025 года, под трубы и фанфары в европейских СМИ, немцы рассказали о своем намерении вооружить бандеровцев (для пущей эффективности убийства русских!) аж целыми 54 новейшими самоходными 155-мм гаубицами RCH 155. Точнее говоря, не совсем прямо сразу вооружить...

На тот момент укронацистам передали одну единственную артустановку. И то — формально, на бумаге. Физически же эта новейшая боевая машина оставалась на территории Германии. Просто на ней должны были обучаться украинские артиллеристы. Что там с тех пор происходило с учебным процессом, широкой публике неведомо.

Зато на днях глава немецкого отделения концерна KNDS (франко-германская компания, выпускающая RCH 155) Ральф Кетцель объявил: поставки первых гаубиц откладываются. Мол, они проходят некую доработку, поскольку у системы сохраняются некие «технические вопросы», требующие решения.

Иными словами, запланированная на осень 2025 года поставка хохлу первых шести экземпляров RCH 155 зависла на стадии решения этих «вопросиков». И когда отправка случится — Бог его знает. Так что придется пока ВСУ как-нибудь без немецких самоходок обходиться.

Фото globallookpress.com

Наименование RCH 155 получено от сокращения до аббревиатуры названия Remotely Controlled Howitzer(гаубица с дистанционным управлением) калибра 155 мм. Фактически, это дистанционно управляемый модуль вооружения, который, в теории, может устанавливаться на любое шасси. В нашем случае носителем гаубичной башни выбрана платформа четырехосного немецкого бронетранспортера Boxer 8х8.

Впервые товарные RCH 155 на этом шасси были выведены производителем на рынок в 2020 году. То есть перед нами — одна из самых свежих боевых машин в портфолио европейских производителей вооружений. Тем не менее, ничего особо прорывного с точки зрения боевых возможностей аппарат не демонстрирует.

Прежде всего потому, что орудие, которым вооружена самоходка, отнюдь не новинка. Это старая добрая 155-мм модель L52. Точно такая же артсистема используется и в шведской самоходной гаубице Archer на шасси карьерного самосвала Volvo A30D 6х6, и в немецкой гусеничной самоходке Panzerhaubitze 2000, и в польской гусеничной САУ AHS Krab.

Характеристики тут тоже — стандартные. Заявленная дальность стрельбы обычным снарядом — порядка 40 км. Активно-реактивным — до 54 км. Темп стрельбы — до восьми выстрелов в минуту. При работе в режиме «огневого налета» скорострельность можно довести до трех выстрелов за 10 секунд.

Фото globallookpress.com

Главная особенность артсистемым- максимально возможная на текущий момент автоматизация процесса ведения огня. Все операции по заряжанию и наведению происходят в необитаемом боевом модуле автоматически — по команде наводчика-оператора, размещенного в кабине машины вместе с механиком водителем. Человеческие руки требуются только для загрузки боекомплекта в полноповоротную башню. Это 30 выстрелов и около полутора сотен модульных метательных зарядов.

Любопытный нюанс самоходки — отсутствие домкратов-упоров, без которых не могут вести огонь все прочие современные колесные гаубицы. Отдача-то у орудия серьезная. Немцы, видимо, как-то усилили подвеску стандартного БТР Boxer так, что она стала способна выдерживать подобные нагрузки.

Кроме того, надо полагать, гидравлика и дульный тормоз стандартного орудия также были доработаны — для снижения отдачи. Лишенная домкратов-упоров RCH 155 получила хорошую фору по времени при переходе из походного положения в боевое и для быстрого покидания позиции после отстрела снарядов. Поскольку она не тратит время на опускание и подъем гидроопор.

Характерно, что боевая масса RCH 155 ненамного больше, чем у «исходника» — 39 тонн против 36,5 тонн у БТР Boxer (с навесным допбронированием). Зато двигатель гаубица получила гораздо более мощный — 815 л.с. против 720 л.с. у БТР.

Фото globallookpress.com

Однако в любом случае, на роль «вундерваффе» RCH 155 вряд ли может претендовать. Хорошее оружие — да. Но не более того. Не исключено, кстати, что уже полученный немцами опыт эксплуатации прочих систем натовской артиллерии на Украине сообщил им нечто не особо радужное относительно конструкции RCH 155. И теперь они ломают голову над решением всплывших «косяков».

Возможно также, что задержки поставок гаубиц хохлу еще проще объясняются: фрицы почуяли, что конфликт имеет все шансы закончиться печально для киевского режима. А оставлять русским в качестве трофея свою современнейшую самоходку (которую родной бундесвер только-только собирается на вооружение принимать) — как-то не с руки. Вот и придумывают «отмазки» всякие...