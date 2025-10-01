«Лучник» накрылся: российские дроны «заклевали» гаубицу на шасси самосвала Volvo

В районе Покровска в последний раз «выступила» шведская 155-мм самоходная гаубица. Точку в ее военной биографии поставила стайка российских ударных дронов.

За время СВО российские войска уже отточили технологии борьбы с вражеской дальнобойной артиллерией. Во многом именно по этой причине в последнее время в сводках с Украины не особо часто попадаются сообщения об уничтожении подобных установок. Да и в принципе их становится все меньше на вооружении ВСУ.

Что касается именно САУ FH77 Archer, то эта гаубица изначально была большой редкостью в бандеровских войсках. По открытым данным, на конец 2024 года в «страну 404» было отправлено всего восемь таких аппаратов. Для понимания скажем, что в распоряжении самой шведской армии имеется лишь 26 этих самоходок. Ну и Великобритании еще 14.

Не самый массовый вид вооружений, согласитесь. За время СВО было подтверждено не менее пяти поражений украинских «Арчеров». Не исключено, что их реальные потери еще выше. И как бы не «последней из шведских могикан» оказалась уничтоженная единица под Покровском!

Фото: defenceimagerymod.uk

САУ FH77 Archer («Лучник» в переводе с английского) считается чуть ли не одной из самых высокотехнологичных гаубиц НАТО. К ее конструированию шведская компания Bofors приступила еще в 1990-х. Процесс оказался не очень быстрым. Первые «товарные» экземпляры поступили в распоряжение ВС Швеции в 2003-м. С тех пор и до начала СВО скандинавы были единственными эксплуатантами этой пушки.

С началом украинских событий восемь «Арчеров» из наличия шведских вооруженных сил уехали к хохлу. А еще полтора десятка — в Соединенное королевство. Они там частично заменили старенькие гусеничные 155-мм самоходки AS-90, которые были переданы ВСУ.

С артиллерийской точки зрения, САУ Archer — стандартная натовская 155-мм гаубица с длиной ствола 52 калибра. Гораздо любопытней тип ее шасси. В качестве такового выступает шарнирно-сочлененная конструкция капотного грузовика 6х6, используемая «на гражданке» в карьерном самосвале Volvo A60.

На заднюю часть «сочлененки» установили дистанционно-управляемый боевой модуль. Он полностью необитаемый. Процессы перезарядки и наведения автоматизированы. Человеческие руки требуются лишь для загрузки боекомплекта и обслуживания системы.

Фото: defenceimagerymod.uk

Экипаж машины состоит из трех человек: водителя, наводчика и командира. Все они размещены в четырехместной «самосвальной» кабине. Наводчик управляется с орудием исключительно с помощью компьютеризированного пульта управления. Система заряжания гаубицы располагает 21 выстрелом и 126 модульными метательными зарядами.

Производитель заявляет о 30 секундах, которые нужны Archer для перехода из маршевого положения в боевое и наоборот. При этом грузовое шасси накладывает ряд функциональных ограничений на применение орудия. Во-первых, из-за высокой отдачи стрельба возможна только при опущенных на грунт домкратах. Во-вторых, сектор ведения огня достаточно узок — всего несколько десятков градусов в передней полусфере. То есть машина должна стоять «мордой» в направлении стрельбы.

Максимальная заявленная скорострельность — 8 выстрелов в минуту. Нормальный темп ведения — огня 1,5 выстрела в минуту. Дальность стрельбы «Лучника» ‑ как у всех однотипных орудий натовского образца — до 30 км стандартными боеприпасами и до 50 — активно-реактивными. Боевая масса самоходки — 30 тонн. 340-сильный дизельный Volvo D9B разгоняет машину до 70 км/ч по шоссе.

Как в очередной раз доказал опыт СВО, даже столь высокотехнологичная и мобильная артсистема как Archer оказывается беззащитной перед противником, располагающим серьезным разведывательным потенциалом. Не секрет, что беспилотные наблюдатели обеих сторон конфликта почти круглосуточно висят над полем боя и тылами противника на глубине в 20-30 км.

В таких условиях выживает «не только лишь вся» боевая (да и не только боевая!) техника. «Арчера» наши вовремя заметили и своевременно «наказали». Надеемся, он был последним представителем своего «рода» в рядах ВСУ!