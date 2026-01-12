Под монотонный бубнеж СМИ про мирное урегулирование украинского конфликта, НАТО планомерно наращивает производство оружия для бандеровцев. У частности, глава укронацистского военного ведомства недавно похвастался планами немцев профинансировать производство пары сотен дальнобойных артсистем в интересах ВСУ.

Речь идет о выпуске 200 колесных самоходных гаубиц «Богдана». Вроде как фрицы готовы заплатить за это порядка 750 млн евро. Сама по себе упомянутая артсистема сенсацией давно уже не является, поскольку. Украина разработала ее более 10 лет назад. При этом, правда, не сумела построить достаточного числа орудий. Поэтому с началом СВО европейцы принялись наращивать производство компонентов и запчастей для «Богданы». По факту, сейчас у гаубицы из украинского осталось только название. Все остальное, включая шасси, делает европейский ВПК.

И в 200 будущих «украинских» артсистемах интерес представляет как раз шасси. До сих пор здесь использовались следующие «тележки»: трехосный КрАЗ-63221, а также четырехосные Tatra T815 и Tatra 158 Phoenix. Теперь же немцы намерены перевести гаубицы на шасси Mercedes-Benz Zetros 8x8.

Семейство армейских капотных грузовиков повышенной проходимости Zetros до последнего времени включало лишь машины с колесной формулой 6х6 и 4х4. Начиная с 2025 года его пополнил вариант 8х8, представленный на европейской выставке вооружений «Евросатори» в прошлом году. Надо сказать, что канадские ВС почти сразу же после этого заказали партию из 1500 четырехосных Zetros с прицепами в комплектации контейнеровозов. А хохол теперь, видимо, станет вторым эксплуатантом Mercedes- Benz Zetros 8x8.

Это шасси с собственной снаряженной массой порядка 13 тонн может принять нагрузку до 25 тонн и отлично подходит под характеристики большинства современных гаубичных систем. Габариты машины ‑ 11,15х х2,6х3,7 метра. Силовой агрегат ‑ рядный шестицилиндровый дтизель OM 460 объемом 12,8 л мощностью 510 л.с. Трансмиссия автоматическая ‑ Allison 4500 SP. Четырехместная кабина имеет противопульное бронирование. Производитель заявляет, что аппарат в состоянии преодолевать брод глубиной до 1,5 метров.

Напомним, что изначально «Богдана» 2С22 имела артиллерийскую часть от старой советской 152-мм буксируемой гаубицы Д-20. В качестве шасси использовали КрАЗ -63221. Потом хохлы резко захотели в НАТО и стали менять 152-мм орудия на натовские стандартные ‑ 155-мм с длиной ствола в 52 калибра. Вместе устройствами заряжания, навигации, наведения и связи.

То есть от украинского в гаубице уже тогда остался лишь КрАЗ. С началом военных действий постепенно отправились в мир иной и все «кразы» ‑ их заменили уже упомянутые выше четырехосные Tatra. А теперь немцы отжали у чехов «рынок украинских гаубиц», поставив артсистему на мерседесовский ход.

Заметим также, что 200 гаубиц, которые со временем получит хохол, означают, что «Богдана» окончательно станет самой массовой (если не основной) дальнобойной артсистемой в парке ВСУ.