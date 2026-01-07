Как минимум с лета текущего года в около военном инфополе ни разу не «светилась» немецкая самоходка PzH 2000, стоящая на вооружении укронацистской армии. До недавнего времени, когда были опубликованы кадры уничтожения очередного экземпляра этой техники.

В начале украинского конфликта немцы декларировали намерение поставить наркофюреру 100 своих гусеничных 155-мм гаубиц PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000). Их выпуск налажен на заводе KNDS Deutschland в Мюнхене с 1998 года. Из открытых источников известно о суммарных поставках таких САУ из стран НАТО в адрес ВСУ в количестве порядка 50 единиц. Сколько их там на самом деле — ведают только сами хохлы, НАТО, да наша военная разведка.

Тем не мене, вряд ли сейчас в распоряжении бандеровцев действительно имеется существенный парк PzH 2000. И дело не только в уничтоженных российскими войсками с 2022 года немецких самоходках. Как выяснилось в полевых условиях Украины, германское оружие этого типа — штука капризная, не особо надежная и быстро выходящая из строя по техническим причинам.

Некоторое время назад, в конце осени 2025 года, издание Military Watch Magazine опубликовало материал, где говорится, что оборонное ведомство ФРГ вкладывает очень серьезны средства в модернизацию PzH 2000 — исходя из опыта ее эксплуатации на Украине. В материале также утверждается, что хуже «немцев» (в плане надежности) оказалась только итальянская боевая техника.

А еще отмечается, цитируем, «плохая совместимость PzH 2000 с боеприпасами других стран-членов НАТО». Хотя как это вообще возможно в условиях сквозной стандартизации натовского оружия и боеприпасов? Непонятно. Но фрицам удалось справиться с этой сложной задачей...

Фото globallookpress.com

Кроме того, еще в 2022 году в прессу попали откровения украинских военных о чрезвычайно быстром износе основных узлов и механизмов орудия PzH 2000. Известно, что его ресурс составляет 4500 выстрелов при условии, что в сутки делается не более 100.

То есть, по факту, ствол орудия Rheinmetall L/52 пойдет под замену после 45 суток ежедневной стрельбы в штатных условиях. При менее интенсивно эксплуатации он проживет дольше — пропорционально среднесуточному настрелу.

В любом случае, за почти четыре года участия в боевых действиях на Украине «живые» PzH 2000 должны были сменить каждая как минимум по десятку-другому стволов. Это означает организацию непрерывного потока подлежащих ремонту самоходок в Германию и симметричное движение восстановившей боеспособность техники назад, в «хохляндию».

Либо организацию заводских пунктов их обслуживания и ремонта на территории самой «страны 404» — с поставками десятков сменных стволов Rheinmetall L/52 из Германии. При желании и физической возможности можно воплотить в жизнь любой из этих сценариев. Но если бы хотя бы одна из этих схем работала более-менее стабильно, PzH 2000 регулярно попадали в объективы российских дронов-камикадзе и мы не менее регулярно наблюдали снятые ими ролики поражения немецких гаубиц. Поскольку они принимали бы участие в боевых действиях в достаточно большом количестве.

На деле же мы имеем иную картину: одна уничтоженная самоходка за полгода — и все. Объяснений этому факту может быть несколько. Либо хохлятские PzH 2000 обладают какой-то феноменальной скрытностью от электронных «глаз» российских беспилотных разведчиков, либо большинство гаубиц, имевшихся у хохла, уже уничтожены нами.

Фото globallookpress.com

А та, что на днях сжег российский дрон-камикадзе с оптоволоконным управление — чуть ли не последняя. Ну или основной парк PzH 2000 ВСУ находится в небоеспособном состоянии где-то вдали от зоны боевых действий.

И как только бандеровцам удается тем или иным способом «привести в чувство» хотя бы одну артустановку, ее сразу же отправляют на войну. Где вскоре сжигает вездесущий российский дрон. Мы склоняемся к последней версии — которая про единичные боеспособные PzH 2000.

Косвенно в ее пользу говорит тот факт, что за последний год-два Польша, Финляндия, Эстония, Норвегия, Турция и Румыния для перевооружения своих самоходно-гаубичных подразделений заказали отнюдь не PzH 2000, считавшуюся до 2022 года чуть ли не идеалом гусеничной самоходной 155-мм артустановки. Их выбор пал не на дорогущую и требовательную к условиям эксплуатации немецкую технику, а на куда более дешевую и неприхотливую корейскую 155-мм САУ К9.

«Корейцам», конечно, не довелось побывать в пекле СВО. Возможно, у них там тоже «повылазила» куча конструктивных проблем. Это неизвестно. Зато PzH 2000 в жерновах СВО перемололо и «выплюнуло» с неутешительным вердиктом о профнепригодности. «Осадочек остался» от этого такой сильный, что своей родной гаубицей теперь недовольны сами немцы.