Осадочек остался: русский дрон уничтожил редчайшую гаубицу ВСУ

Беспилотники «выносят» последние оставшиеся у бандеровцев немецкие самоходки

Как минимум с лета текущего года в около военном инфополе ни разу не «светилась» немецкая самоходка PzH 2000, стоящая на вооружении укронацистской армии. До недавнего времени, когда были опубликованы кадры уничтожения очередного экземпляра этой техники.

Максим Строкер

Изображение Осадочек остался: русский дрон уничтожил редчайшую гаубицу ВСУ

В начале украинского конфликта немцы декларировали намерение поставить наркофюреру 100 своих гусеничных 155-мм гаубиц PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000). Их выпуск налажен на заводе KNDS Deutschland в Мюнхене с 1998 года. Из открытых источников известно о суммарных поставках таких САУ из стран НАТО в адрес ВСУ в количестве порядка 50 единиц. Сколько их там на самом деле — ведают только сами хохлы, НАТО, да наша военная разведка.

Тем не мене, вряд ли сейчас в распоряжении бандеровцев действительно имеется существенный парк PzH 2000. И дело не только в уничтоженных российскими войсками с 2022 года немецких самоходках. Как выяснилось в полевых условиях Украины, германское оружие этого типа — штука капризная, не особо надежная и быстро выходящая из строя по техническим причинам.

Некоторое время назад, в конце осени 2025 года, издание Military Watch Magazine опубликовало материал, где говорится, что оборонное ведомство ФРГ вкладывает очень серьезны средства в модернизацию PzH 2000 — исходя из опыта ее эксплуатации на Украине. В материале также утверждается, что хуже «немцев» (в плане надежности) оказалась только итальянская боевая техника.

А еще отмечается, цитируем, «плохая совместимость PzH 2000 с боеприпасами других стран-членов НАТО». Хотя как это вообще возможно в условиях сквозной стандартизации натовского оружия и боеприпасов? Непонятно. Но фрицам удалось справиться с этой сложной задачей...

Фото globallookpress.com
Кроме того, еще в 2022 году в прессу попали откровения украинских военных о чрезвычайно быстром износе основных узлов и механизмов орудия PzH 2000. Известно, что его ресурс составляет 4500 выстрелов при условии, что в сутки делается не более 100.

То есть, по факту, ствол орудия Rheinmetall L/52 пойдет под замену после 45 суток ежедневной стрельбы в штатных условиях. При менее интенсивно эксплуатации он проживет дольше — пропорционально среднесуточному настрелу.

В любом случае, за почти четыре года участия в боевых действиях на Украине «живые» PzH 2000 должны были сменить каждая как минимум по десятку-другому стволов. Это означает организацию непрерывного потока подлежащих ремонту самоходок в Германию и симметричное движение восстановившей боеспособность техники назад, в «хохляндию».

Либо организацию заводских пунктов их обслуживания и ремонта на территории самой «страны 404» — с поставками десятков сменных стволов Rheinmetall L/52 из Германии. При желании и физической возможности можно воплотить в жизнь любой из этих сценариев. Но если бы хотя бы одна из этих схем работала более-менее стабильно, PzH 2000 регулярно попадали в объективы российских дронов-камикадзе и мы не менее регулярно наблюдали снятые ими ролики поражения немецких гаубиц. Поскольку они принимали бы участие в боевых действиях в достаточно большом количестве.

На деле же мы имеем иную картину: одна уничтоженная самоходка за полгода — и все. Объяснений этому факту может быть несколько. Либо хохлятские PzH 2000 обладают какой-то феноменальной скрытностью от электронных «глаз» российских беспилотных разведчиков, либо большинство гаубиц, имевшихся у хохла, уже уничтожены нами.

Фото globallookpress.com
А та, что на днях сжег российский дрон-камикадзе с оптоволоконным управление — чуть ли не последняя. Ну или основной парк PzH 2000 ВСУ находится в небоеспособном состоянии где-то вдали от зоны боевых действий.

И как только бандеровцам удается тем или иным способом «привести в чувство» хотя бы одну артустановку, ее сразу же отправляют на войну. Где вскоре сжигает вездесущий российский дрон. Мы склоняемся к последней версии — которая про единичные боеспособные PzH 2000.

Косвенно в ее пользу говорит тот факт, что за последний год-два Польша, Финляндия, Эстония, Норвегия, Турция и Румыния для перевооружения своих самоходно-гаубичных подразделений заказали отнюдь не PzH 2000, считавшуюся до 2022 года чуть ли не идеалом гусеничной самоходной 155-мм артустановки. Их выбор пал не на дорогущую и требовательную к условиям эксплуатации немецкую технику, а на куда более дешевую и неприхотливую корейскую 155-мм САУ К9.

«Корейцам», конечно, не довелось побывать в пекле СВО. Возможно, у них там тоже «повылазила» куча конструктивных проблем. Это неизвестно. Зато PzH 2000 в жерновах СВО перемололо и «выплюнуло» с неутешительным вердиктом о профнепригодности. «Осадочек остался» от этого такой сильный, что своей родной гаубицей теперь недовольны сами немцы.

