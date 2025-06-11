Renault идет на СВО: французы хотят работать на бандеровцев

В редакционных спорах, а они всегда жаркие, сотрудники портала «АвтоВзгляд», всегда сходились во мнении по одному вопросу: последним из западных брендов в Россию вернется именно Renault. Уважаемая и любимая многими марка, долго и продуктивно работавшая в нашей стране, очень плохо ушла. Но, похоже, что сегодня шансы на возвращение «ромба» в РФ близки к нулю: французы хотят выпускать на своих мощностях беспилотники, чтобы бить по нам. Быть тому или не быть? Бить или не бить?

Renault появилась в России в самом начале прошлого века — представила свои транспортные средства на международной автомобильной выставке в Санкт-Петербурге. Тут же, чтоб два раза не вставать, и первый дилерский центр открыли: акционерное общество постройки экипажей и автомобилей «Фрезе и Ко». В 1914-м — создали официальное представительство бренда в Питере, а в 1915 основали фирму «Русский Рено». Завод в Рыбинске, опять же. Революция и национализация карты русско-французскому партнерству, конечно, смешали, но точек не поставили.

В 1925 году правительство СССР закупило для московских таксопарков новые иномарки. Бренд угадаете? Конечно — Renault, целых 16 штук! В 1960-м году марка возобновила полновесное сотрудничество с Советским Союзом, модернизировала «Москвич», приняло участие в создании Камского автозавода. В 70-м — заключило соглашение о развитии советского автопрома: строили вместе автозавод в Ижевске.

Современники вспомнят и французский мотор F3R под капотом «Москвича», сделавший последнего «реногором» в фольклоре, и сотрудничество с ВАЗ, и завод Renault Россия, он же «Автофрамос», и близкую дружбу с московским правительством. Все это было погребено в 2022 году, когда французы внезапно начали «хлопать дверьми» и буквально бежать от своих партнеров, клиентов и обязательств. Но даже здесь точка, как многим показалась, точку никто не поставил.

Фото: globallookpress.com

Хотя, наверное, должны были, ведь огромное число владельцев надежных и неприхотливых Logan, Sandero и Duster, а также еще десятков популярных моделей остались без запчастей.

На какие только хитрости не приходилось идти, чтобы достать дефицитные детали и отремонтировать машину — «краник» отечественным ремонтникам и автолюбителям прикрыли сильно.

Одна только рулевая рейка на Megane, что везлась с турецкого предприятия со спиленным болгаркой номером, дабы французы не прознали о турецкой жадности, чего стоит! Но русский человек умеет прощать и не держать злобы. Политика, куда нам. Поверьте, вернись сейчас французская компания в Россию — приняли бы, пусть не хлебом-солью, настороженно, но приняли. Такой народ.

Но всему есть предел. И этот предел, похоже, французы нащупали: радиостанция Franceinfo cообщила, что Renault планирует начать производство беспилотных летательных аппаратов для поставок на Украину. Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню, как заявляет LCI, проговорился о том, что крупный местный автопроизводитель начнет производить на своих мощностях БПЛА, но не уточнил какой.

Фото: globallookpress.com

Теперь же все встало на свои места: оружие, которое будет направлено против России, сделают под брендом Renault.

Заявление одного из представителей автозавода о том, что решение еще не принято, следует воспринимать однозначно: дело к тому идет семимильными шагами. Появление подобных новостей в прессе всегда сигнализирует о финальной стадии процесса. Всегда.

Не дожидаясь первого сбитого беспилотника с ромбиком на оперении, можно смело заявить: российский рынок, долгие годы бывший крайне важным источником дохода для «Рено», закроется для бренда на десятилетия. Не навсегда, нет (историю Mercedes, VW, BMW и Porsche мы прекрасно помним), но надолго.

Зачем мощному международному концерну такой чудовищный репутационный удар? Неужели руководство компании находится в столь стесненных обстоятельствах, что вынуждено пойти на подобные меры для сохранения своих предприятий? Иными словами, все настолько плохо? Решение о судьбе «Рено» в России, несомненно, будет приниматься на государственном уровне, но еще раньше его примут на людском.

После подобного «пируэта» возвращаться просто бессмысленно. Так что уже на сегодняшний день можем со всей уверенностью с брендом Renault попрощаться. Причем не вежливым «до свидания», а безапелляционным «прощай». И в этот раз, похоже, это уже точка.