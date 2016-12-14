Новая LADA Kalina оказалась совсем не новой

Фото: LADA Sport
Волжский автозавод опубликовал в сети видеотизер самой шустрой LADA Kalina, которая получила незамысловатое название «Черная ракета». Взлетать, конечно, она не умеет, но достигать скорости свыше 200 км/ч — еще как.

Вячеслав Василенко

На ролике отчетливо видно, как автомобиль, выкрашенный в черный с отливом цвет, на высоких скоростях закладывает виражи по алтайским серпантинам. Правда, это никакая не новая модификация «Калины», как предположили некоторые СМИ, а наша старая знакомая NFR.

Над созданием мелкосерийной Need For Race потрудились специалисты подразделения LADA Sport, одарившие машину 1,6-литровым 16-клапанным мотором мощностью 136 л.с. и крутящим моментом 154 Нм. Компанию движку составляет пятискоростная механическая коробка передач. Кроме того, автомобиль получил перенастроенные амортизаторы, неубиваемую «реношную» подвеску, более эффективные тормозные механизмы, оригинальный спойлер и воздухозаборники на капоте.

Финальным аккордом стали «дерзкие» 17-дюймовые диски из легкого сплава, обернутые в низкопрофильные покрышки — жаль только, что низкосортного китайского производства. Впрочем, в качестве альтернативы есть возможность установить шины из Тайваня. Лучше? Не факт! А вот за антиблокировочную систему тормозов действительно стоит сказать спасибо.

Помимо прочего, «ягодка» обзавелась парой подушек безопасности, модной панелью приборов с цветным дисплеем, продвинутой мультимедиа, климатической установкой, а также парктроником, дачтиками дождя и освещенности. Разумеется, повсюду красуются шильдики NFR, намекающие на взрывной по вазовским меркам характер автомобиля.

Как сообщила порталу «АвтоВзгляд» официальный представитель LADA Sport Светлана Лысякова, «Черная ракета», засветившаяся в ролике фан-проекта LADA Camp, стоит от 850 000 рублей. Правда, с учетом действующих скидок ее можно купить на 30 000 дешевле. Но много ли найдется поклонников «Лады», готовых выложить за недоспортивный хетчбэк столь немыслимую сумму? Отнюдь! Неудивительно, что за этот год владельцами Kalina NFR стали немногим больше 50 человек.

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14 декабря 2016
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