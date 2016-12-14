Новая LADA Kalina оказалась совсем не новой

На ролике отчетливо видно, как автомобиль, выкрашенный в черный с отливом цвет, на высоких скоростях закладывает виражи по алтайским серпантинам. Правда, это никакая не новая модификация «Калины», как предположили некоторые СМИ, а наша старая знакомая NFR.

Над созданием мелкосерийной Need For Race потрудились специалисты подразделения LADA Sport, одарившие машину 1,6-литровым 16-клапанным мотором мощностью 136 л.с. и крутящим моментом 154 Нм. Компанию движку составляет пятискоростная механическая коробка передач. Кроме того, автомобиль получил перенастроенные амортизаторы, неубиваемую «реношную» подвеску, более эффективные тормозные механизмы, оригинальный спойлер и воздухозаборники на капоте.

Финальным аккордом стали «дерзкие» 17-дюймовые диски из легкого сплава, обернутые в низкопрофильные покрышки — жаль только, что низкосортного китайского производства. Впрочем, в качестве альтернативы есть возможность установить шины из Тайваня. Лучше? Не факт! А вот за антиблокировочную систему тормозов действительно стоит сказать спасибо.