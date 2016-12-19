Обновленный KIA Cerato: не в бровь, а в ГЛОНАСС

Представить на российском рынке обновленную версию KIA Cerato корейцы решили по-простому — без пафосной презентации и вывоза стада автожурналистов на тест-драйв. Порталу «АвтоВзгляд» удалось одному из первых прокатиться на новеньком седане.

Алексей Батушенко

KIA Cerato образца 2017 года мы получили в свое распоряжение в середине декабря уходящего 2016-го. С технической точки зрения машина практически не изменилась, но подверглась добротному обновлению внешности и получила кое-какие новые опции. В том числе «тревожную кнопку» системы экстренного оповещения «ЗРА-ГЛОНАСС». Без нее, как известно, начиная с 1 января 2017 года на российском рынке нельзя будет продавать новые автомобили.

Внешне обновленная KIA Cerato отличается от модели-предшественницы именно «фейсом». По большому счету, только «улыбка» блок-фар и «гриля» радиаторной решетки позволяют четко идентифицировать машину со стороны. Фары вытянулись, став более «раскосыми»: с «ксеноном» или без — на выбор будущего владельца. Ну и передний бампер чуток «подпилили», освежив по ходу форму «противотуманок». Сзади у машины изменений еще меньше. Фонари обзавелись светодиодами, да появилась «блестючая» насадка на выхлопную трубу.

Рестайлинг интерьера тоже не назовешь радикальным. Пожалуй, самый главный «след» обновлений — появление интерфейса системы экстренного реагирования на базе «ЭРА-ГЛОНАСС», расположившегося на потолке рядом с зеркалом заднего вида. О дизайне этих насильственно интродуцированных кнопулек распинаться мы не будем. Отметим только, что KIA, в отличие от некоторых других автопроизводителей, хотя бы постаралась органично встроить их в общий дизайн интерьера машины. Гораздо более важное обновление — новая «голова» мультимедийной системы. Она получила цветной сенсорный LCD-TFT дисплей.

На его фоне минимальные стилистические правки кнопок управления на консоли, формы селектора «автомата» и прочего пластика салона не особо бросаются в глаза. Да, они изменились, но погоды не делают. Гораздо существенней то, что на KIA Cerato теперь стали ставить систему автоматического открывания багажника. Ту самую, которая засекает, что ключ в кармане водителя находится поблизости от заднего бампера и через три секунды отпирает замок крышки багажника — как на кроссоверах марки. По достоинству оцениваешь это новшество в тот момент, когда подходишь к авто с руками, занятыми тяжеленными сумками.

С точки зрения технической, рестайлинговая KIA Cerato практически не изменилась. Моторы те же: атмосферные 1,6- и 2-литровые «бензинки» мощностью 130 л. с и 149 л.с. соответственно. Та же подвеска — достаточно комфортная на ровной и прямой дороге, но категорически не одобряющая колдобин и резких поворотов. Впрочем, это традиция для корейских машин, точно такая же как и выверенная управляемость в любых условиях и уверенная энергоемкость — норма для немецких авто.

Представители KIA утверждают, что Cerato теперь оснащается новым электроусилителем рулевого управления. Он получил более умный процессор и шустрее откликается на действия водителя. Возможно это так, но в ходе теста каких либо различий в субъективном ощущении от вальяжной Cerato мы не обнаружили.

Осталось сказать, что цены на обновленную KIA Cerato (с АКП и двигателем 1,6 литра) начинаются с отметки 997 900 рублей. Для авто с мотором 2 литра минимальный ценник — 1 074 900 рублей. Самая дорогая версия машины со всеми ватрушками стоит 1 235 000 «деревянных».

двигатель, автопродажи, авторынок, производители
19 декабря 2016
2707