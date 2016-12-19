Обновленный KIA Cerato: не в бровь, а в ГЛОНАСС

KIA Cerato образца 2017 года мы получили в свое распоряжение в середине декабря уходящего 2016-го. С технической точки зрения машина практически не изменилась, но подверглась добротному обновлению внешности и получила кое-какие новые опции. В том числе «тревожную кнопку» системы экстренного оповещения «ЗРА-ГЛОНАСС». Без нее, как известно, начиная с 1 января 2017 года на российском рынке нельзя будет продавать новые автомобили.

Внешне обновленная KIA Cerato отличается от модели-предшественницы именно «фейсом». По большому счету, только «улыбка» блок-фар и «гриля» радиаторной решетки позволяют четко идентифицировать машину со стороны. Фары вытянулись, став более «раскосыми»: с «ксеноном» или без — на выбор будущего владельца. Ну и передний бампер чуток «подпилили», освежив по ходу форму «противотуманок». Сзади у машины изменений еще меньше. Фонари обзавелись светодиодами, да появилась «блестючая» насадка на выхлопную трубу.