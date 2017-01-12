Какие автомобили выбирают геи

А кому, если не заднеприводному автомобилю отдавать свое предпочтение приверженцам однополой любви? Было бы удивительно, если они выбрали машину не с задними ведущими!

В конкурсе приняли участие легковушки, появившиеся на европейском рынке в период с 1 января по 31 декабря 2016 года. Что примечательно, итальянский FIAT 124 Spider смог обойти спорткар Aston Martin DB11 и красавицу Giulia от Alfa Romeo.

Годом ранее геи назвали лучшим автомобилем японский родстер Mazda MX-5. К счастью или к сожалению, за десять лет проведения мероприятия ни одна из моделей большой немецкой тройки в лидерство не выбилась. Любопытно, а какие машины нравятся российским гомосексуалистам?