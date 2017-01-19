АВТОВАЗ открестился от LADA 4×4 нового поколения

Что касается новой генерации нестареющего тольяттинского SUV, то в ближайшем будущем на ее появление рассчитывать не приходится. Если бы икона продуктовой линейки, как называют свою модель сами тольяттинцы, готовилась к смене поколений, то вице-президент торжественно заявил бы об этом во всеуслышание. Он же в беседе с корреспондентом портала «АвтоВзгляд» сказал лишь, что «публично компания свои планы не раскрывает, но выход свежих моделей состоится согласно утвержденному графику». В ближайшем будущем, добавил г-н Птачек, потребителям придется довольствоваться лимитированной серией LADA 4x4, приуроченной к своему 40-летнему юбилею.

Впрочем, спешить с трансформацией LADA 4×4 производителю не требуется: зачем, если автомобиль и без того пользуется завидной популярностью — за минувший год машина разошлась тиражом в 27 274 экземпляра. А уж ради имиджа тратить колоссальные бюджеты на создание нового поколения модели АВТОВАЗу не с руки, гораздо проще назвать устаревшее во всех смыслах авто иконой.