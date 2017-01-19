Названы сроки появления в продаже новых универсала и кроссовера LADA

В качестве основных агрегатов в универсальных «Вестах» будут использованы те же моторы, что и на одноименном седане. Производство новинок наладят на вазовском заводе в Ижевске. По нашим собственным данным, сборка в тестовом режиме начнется уже весной.

На вопрос, когджа же появятся на рынке рестайлинговые Kalina, Granta и Largus, а также и новая генерация LADA 4x4 Ян Птачек ответил расплывчатой, корпоративно выверенной фразой: «публично АВТОВАЗ свои планы не раскрывает, но выход свежих моделей состоится согласно утвержденному графику». Зато вице-президент не применул добавить, что в 2017 году Волжский автозавод намерен на 50% увеличить экспорт своей продукции.