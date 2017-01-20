Названа дата российской премьеры нового Hyundai Solaris

По информации российского представительства марки, премьера нового поколения Hyundai Solaris состоится в Москве 6 февраля. О ценах и спецификациях станет известно в ходе презентации.

Вячеслав Василенко

Как писал портал «АвтоВзгляд» ранее, производство новинки уже стартовало на питерском заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус». Предприятие приступило к работе в трехсменном режиме, включая ночную смену, и дилеры начнут принимать заказы на покупку авто в феврале.

Стоит напомнить, что по итогам прошлого года Hyndai Solaris стал самой продаваемой машиной на нашем рынке. Корейский «бюджетник» сбросил с пьедестала тольяттинскую LADA Granta, несколько лет кряду удерживающую лидерство. Владельцами «Соляриса» за 12 месяцев стали 90 380 россиян, «Гранту» выбрали на 8654 человека меньше. Каковы перспективы нового седана из Кореи, можно прочитать здесь.

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20 января 2017
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