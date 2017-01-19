Почему ДПС не остановила «танцующий кортеж», злостно нарушающий ПДД

Если бы не обнародованный в Сети видеоролик, вызвавший общественный резонанс, то сын «короля Новой Москвы», вероятнее всего, по-прежнему трудился бы на благо отечества, пусть даже и не соблюдая и не охраняя закон.

Сомнений нет, что гаишники, не принявшие меры к пресечению действий нарушителей, были хорошо осведомлены, кто едет в колонне дорогостоящих иномарок, а главное, кем является папа виновника торжества. Лазарь Балакеримов — отец бывшего полицейского владеет крупными торговыми площадками в Первопрестольной и имеет большие связи, в том числе и в кругах высокопоставленных чинов МВД.

Кстати, сослуживцы экс-опера уверены, что именно Балакеримов-старший устроил отпрыска на работу в органы. Только вот спасти его от увольнения папа, к своему сожалению, не смог.