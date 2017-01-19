Почему ДПС не остановила «танцующий кортеж», злостно нарушающий ПДД

Фото: pixabey.com
Как сообщили в пресс-службе МВД России, главного героя чеченской свадьбы, а по совместительству столичного полицейского Карахана Балакеримова, чей кортеж заблокировал движение на нескольких улицах Москвы, уволили из правоохранительных органов. Шапки могут полететь и с гаишников, позволивших участникам колонны демонстративно нарушать ПДД.

Мирон Горин

Оперативный сотрудник УВД ТиНАО Москвы Карахан Балакеримов был уволен со службы по распоряжению министра внутренних дел Владимира Колокольцева. Руководство полиции также потребовало провести проверку в отношении дежуривших экипажей ДПС, которые по показаниям очевидцев попросту делали вид, что ничего необычного, а главное противоправного на дороге не происходит.

Напомним, что свадебный кортеж оперуполномоченного Балакеримова двигался по столичным улицам, заняв все полосы и не пропуская других участников дорожного движения, а один из автомобилей несколько километров проехал по оживленному проспекту Вернадского задним ходом.

Фото: instagram

Если бы не обнародованный в Сети видеоролик, вызвавший общественный резонанс, то сын «короля Новой Москвы», вероятнее всего, по-прежнему трудился бы на благо отечества, пусть даже и не соблюдая и не охраняя закон.

Сомнений нет, что гаишники, не принявшие меры к пресечению действий нарушителей, были хорошо осведомлены, кто едет в колонне дорогостоящих иномарок, а главное, кем является папа виновника торжества. Лазарь Балакеримов — отец бывшего полицейского владеет крупными торговыми площадками в Первопрестольной и имеет большие связи, в том числе и в кругах высокопоставленных чинов МВД.

Кстати, сослуживцы экс-опера уверены, что именно Балакеримов-старший устроил отпрыска на работу в органы. Только вот спасти его от увольнения папа, к своему сожалению, не смог.

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19 января 2017
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