Почему ДПС не остановила «танцующий кортеж», злостно нарушающий ПДД

Оперативный сотрудник УВД ТиНАО Москвы Карахан Балакеримов был уволен со службы по распоряжению министра внутренних дел Владимира Колокольцева. Руководство полиции также потребовало провести проверку в отношении дежуривших экипажей ДПС, которые по показаниям очевидцев попросту делали вид, что ничего необычного, а главное противоправного на дороге не происходит.
Напомним, что свадебный кортеж оперуполномоченного Балакеримова двигался по столичным улицам, заняв все полосы и не пропуская других участников дорожного движения, а один из автомобилей несколько километров проехал по оживленному проспекту Вернадского задним ходом.