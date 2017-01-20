В России в 2017 году закроются 150 дилерских центров

Фото: yxy-motor.com
Один за другим прекращают свою деятельность автомобильные дилеры России. Главными причинами столь плачевной ситуации являются экономический кризис и общее снижение прибыли.

Виктория Базылева

Как рассказал на пресс-конференции президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Моисеев, за минувший год около 300 авторитейлеров были вынуждены закрыться — а по прогнозам РОАД, к декабрю года текущего их станет еще меньше, примерно на 150.

На сегодняшний день самой большой дилерской сетью в России представлен отечественный бренд LADA — всего насчитывается 327 «точек» продаж. Далее следует УАЗ с показателем в 181 салон. Замыкает тройку лидеров корейский производитель KIA, у которого в нашей стране 174 дилерских центра.

автопродажи, авторынок, дилеры, кризис
20 января 2017
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