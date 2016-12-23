LADA XRAY: «механические» откровения

Самая мощная модель в линейке АВТОВАЗа, «клон» Renault Sandero под названием LADA XRAY на «механике», на несколько месяцев прописалась в тест-парке редакции «АвтоВзгляд».

Алексей Батушенко

Надо сказать, что LADA XRAY уже не новичок на отечественном рынке. И вазовский 122-сильный двигатель ему под капот внедрили тоже не вчера. А вот механическую коробку передач к этому мотору приделали относительно недавно. Нас, собственно, это и привлекло в модели. Мы, разумеется, поездили на таком «Иксрее» во время официальной презентации.

Но одно дело — пообщаться с машиной в течение нескольких часов, и совсем другое — недели ежедневной езды. Промежуточный итог длительной эксплуатации машины подтвердил, что на LADA XRAY вполне можно ездить, как и на его прародителе Renault Sandero. В отличие от ранее побывавшей у нас на тесте LADA Vesta, к которой возникла целая тонна вопросов.

Потеря зарубежного имиджа в названии явно пошла машине на пользу. Ведь продукция АВТОВАЗА, как бы ни крутились пиарщики предприятия, воспринимается у большинства потенциальных покупателей как альтернатива дорогущим иномаркам — «корейцам» и «немцам». Даже несмотря на то, что стоит наш герой в действительности совсем не бюджетно: от 670 000 до 754 000 рублей.

Что же получает владелец 122-сильного XRAY с МКП? Прежде всего, пятиступенчатую переднеприводную трансмиссию. «Коробка» тут стоит, в принципе, все та же — Renault JR5, которая уже давно агрегатируется с 1,6-литровыми моторами франко-японского альянса Renault-Nissan. Но, разумеется, слегка модернизированная — чтобы состыковаться с более мощным тольяттинским мотором.

Главный вопрос, который нас волновал, когда мы брали эту машину на тест был один: «как она едет»? Никакие теоретические знания, почерпнутые их ТТХ машины, не заменят ощущений от реальной езды.

Вот и нас не удовлетворяли «10,4 секунды разгона «до сотни», вычитанные из «мануала» на «Иксрей». Первое, на что мы обратили внимание, это субъективно бодрый разгон, который демонстрирует машина. До последнего времени 122 «иксреевские» «лошадки» тащили на своих хребтах психоделически-тормознутую роботизированную «коробку». Замена этого подчеркнуто флегматичного механизма «механикой» от Renault самым приятным образом сказалась на восприятии машины водителем.

Теперь можно сказать, что автомобиль все же поехал. Он, конечно, не превратился в гоночный болид, но откровенным овощем его уже не назовешь.

Не могу сказать, что пятиступенчатая «механика» JR5 на Renault Logan — образец четкости переключений. Но ее модификация под иксреевский мотор своей нечеткостью не порадовала еще сильнее. Втыкание третьей передачи иной раз удается на второй-третий раз. Вторая, бывает, норовит включиться «с хрустом», но гораздо реже. Чего-то там синхронизаторы не синхронизируют. Несмотря на то, что XRAY с технической точки зрения — конструкция более-менее отработанная, он сумел нас удивить.

Как мы ни старались, но расход топлива по городу, даже в беспробочном режиме, ну никак не желает падать ниже 12 литров на сотню пробега. По трассе, на пятой передаче и скорости в районе 80−90 — десятка! И это все зимой, при неработающем кондиционере! Для 122 лошадиных сил и достаточно компактной машины, мягко говоря, многовато…

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23 декабря 2016
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