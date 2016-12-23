LADA XRAY: «механические» откровения

Надо сказать, что LADA XRAY уже не новичок на отечественном рынке. И вазовский 122-сильный двигатель ему под капот внедрили тоже не вчера. А вот механическую коробку передач к этому мотору приделали относительно недавно. Нас, собственно, это и привлекло в модели. Мы, разумеется, поездили на таком «Иксрее» во время официальной презентации.

Но одно дело — пообщаться с машиной в течение нескольких часов, и совсем другое — недели ежедневной езды. Промежуточный итог длительной эксплуатации машины подтвердил, что на LADA XRAY вполне можно ездить, как и на его прародителе Renault Sandero. В отличие от ранее побывавшей у нас на тесте LADA Vesta, к которой возникла целая тонна вопросов.

Потеря зарубежного имиджа в названии явно пошла машине на пользу. Ведь продукция АВТОВАЗА, как бы ни крутились пиарщики предприятия, воспринимается у большинства потенциальных покупателей как альтернатива дорогущим иномаркам — «корейцам» и «немцам». Даже несмотря на то, что стоит наш герой в действительности совсем не бюджетно: от 670 000 до 754 000 рублей.