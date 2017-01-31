Porsche и Lexus укрепляют позиции на авторынке Украины

Значительно увеличились продажи брендов Porsсhe и Lexus — об этом рассказал генеральный директор украинской информационно-аналитической группы AUTO-Consulting Олег Омельницкий. В минувшем году жители Украины приобрели 313 автомобилей Porsche, хотя в 2015-м — всего 236 машин. Владельцами автомобилей Lexus стали 1157 человек, что в 2,5 раза больше, чем годом ранее, когда было реализовано всего 472 машин этой марки.

Всего на территории Украины в 2016 году продано 64 478 автомобилей, самым популярным брендом стала Toyota, которой удалось нарастить продажи на 58%. На втором месте оказалась французская компания Renault (+51%), а третьим идет Volkswagen, продажи которого выросли на 124%.