Названы регионы РФ, лидирующие по продажам подержанных машин

Лидирующие строчки, разумеется, заняли Москва и область, общая доля которых составила 12% от российских продаж. Рынок столицы увеличился на 5,3% (до 326,9 тысячи машин), а Подмосковья — на 8,7% (до 302,7 тысячи автомобилей). Следом за ними расположился Краснодарский край, где продажи выросли на 4,4%, хотя доля от общего рынка составила менее 5% - в регионе было реализовано 247,3 тысячи легковых машин. Далее последовал Санкт-Петербург, подросший на 9,1%, до 189,6 тысячи автомобилей. Пятерку лидеров замыкает Ростовская область, где было продано 158,3 тысячи машин, что на 2,8% больше, чем в прошлом году.

Стоит отметить, что среди всех субъектов нашей необъятной родины продажи упали лишь в Дагестане (-5,8%) и Калининградской области (-1,5%) — в остальных регионах зафиксирована положительная динамика, причем самый активный рост рынка наблюдался в Удмуртии (+17%).