Subaru покажет обновленный Legacy

В качестве опции предлагается система помощи водителю EyeSight — она включает в себя адаптивный круиз-контроль, функцию автоматического торможения для предотвращения столкновения, а также систему контроля движения автомобиля в полосе. К слову сказать, автоторможение работает и при движении задним ходом — машина останавливается, если «видит» препятствие. Список систем безопасности пополнился ассистентом Steering Responsive Headlight, который изменяет направление света фар при повороте, а High Beam Assist автоматически переключает ближний свет на дальний и обратно в зависимости от дорожной обстановки.

Как сообщили в пресс-службе бренда, первые автомобили поступят к официальным дилерам летом нынешнего года, однако речь идет только об авторынке США. Напомним, в России в настоящее время продаются Outback, Forester, Subaru XV и WRX STI — седан Legacy в нашу страну не поставляется.