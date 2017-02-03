Subaru покажет обновленный Legacy

Полноприводный седан оснащается бесступенчатой коробкой Lineartronic, работающей с бензиновыми атмосферниками объемом 2,5 л мощностью 175 л.с. или 256-сильным 3,6-литровым, а также системой перераспределения крутящего момента Active Torque Vectoring (ATV). В салоне использованы виброизолирующие материалы, которые также приглушают шумы из моторного отсека и от работы трансмиссии.
В качестве опции предлагается система помощи водителю EyeSight — она включает в себя адаптивный круиз-контроль, функцию автоматического торможения для предотвращения столкновения, а также систему контроля движения автомобиля в полосе. К слову сказать, автоторможение работает и при движении задним ходом — машина останавливается, если «видит» препятствие. Список систем безопасности пополнился ассистентом Steering Responsive Headlight, который изменяет направление света фар при повороте, а High Beam Assist автоматически переключает ближний свет на дальний и обратно в зависимости от дорожной обстановки.
Как сообщили в пресс-службе бренда, первые автомобили поступят к официальным дилерам летом нынешнего года, однако речь идет только об авторынке США. Напомним, в России в настоящее время продаются Outback, Forester, Subaru XV и WRX STI — седан Legacy в нашу страну не поставляется.