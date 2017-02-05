Мировые продажи Mercedes-Benz улучшились на 18,3%

Продажи на европейском авторынке увеличились на 12,3% - 61,67 тысячи жителей Европы решили начать год с покупки нового Mercedes-Benz. В Азиатско-Тихоокеанском регионе удалось реализовать 82,6 тысячи машин, а это на 30% больше, чем за аналогичный период 2016-го. К слову, только в Китае было продано 58,8 тысячи автомобилей, что улучшило показатель продаж на местном рынке сразу на 39%.

По данным аналитиков, хорошо продается обновленный E-Class — модель разошлась тиражом в почти 30 000 автомобилей, а объем реализации увеличился на 75%. Родстеры, кабриолеты и купе начали приобретаться вдвое чаще — 10,9 тысячи автомобилей было продано в январе. Что касается бренда Smart, его продажи подтянулись на 3,5% - до 9,6 тысячи реализованных авто.

Стоит также отметить, что по результатам месяца компания Mercedes-Benz стала лидером в сегменте премиальных брендов по продажам новых машин в Германии, Швейцарии, Португалии, США, Канаде и Японии.