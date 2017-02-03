Infiniti Q30: смешение кровей

На ходу «финик» тоже неоднозначен. Нет, тяги 211-сильного «мерседесовского» турбодвижка хватает с лихвой — не в последнюю очередь благодаря немецкому же «роботу». Заветную сотню с места хетчбэк разменивает за семь с небольшим секунд, а урчание мотора в режиме Sport приятно радует слух.
Коробка не «бежит впереди себя», удерживая передачу, которая в случае потребности резко рвануть вперед, обеспечивает бодрый разгон. Руль — в меру тяжелый, реакции на запросы драйвера — своевременные, крены дрожи в коленях не вызывают.
Но вот с колеей этот автомобиль явно не в ладах — машина, несмотря на наличие полного привода, то и дело норовит сорваться с траектории, вынуждая держаться за «баранку» так же трепетно и крепко, как новорожденный — за мамкину грудь. Хотите впасть в детство — готовьте без малого 2 400 000 рублей.
За электрорегулировки кресел, продвинутую навигацию и гламурные колесные диски придется доплатить не менее 200 000. Дорого? Еще как! Но ведь это премиум, не забывайте, да к тому же не совсем японский, хотя и совсем не немецкий.