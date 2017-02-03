Infiniti Q30: смешение кровей

Фото: Infiniti
Первый в истории премиальной японской марки хетчбэк все самое ценное унаследовал от Mercedes-Benz GLA — платформу, агрегаты, решения в оформлении интерьера. Мы выяснили, получилось ли ему, породнившись с «немцем», стать столь же сбалансированным и комфортабельным.

Вячеслав Василенко

Нельзя не согласиться со скептиками в том, что какими бы ультрапремиальными ни были авто японских марок, до немецкого уровня они не дотягивают. Ни по ездовым повадкам, ни по эргономике, ни по оснащению, ни по комфорту.

Видимо поэтому специалисты Infiniti, создавая новую модель, не стали изобретать велосипед, а просто позаимствовали готовые решения у одного из грандов мирового автопрома. И выбрали для этих целей Mercedes-Benz.

Падая в салон японского хетча сразу же ощущаешь аромат штутгартского пирога: органы управления, блок климатической установки, подрулевой рычажок слева от «баранки», отвечающий как за «поворотники», так и за стеклоочистители — все, как в «Мерседесе».

Пожалуй, самобытными в Infiniti можно назвать лишь центральную консоль с мультимедиа, воздуховоды и рукоятку коробки передач. Сама же коробка, кстати сказать, тоже «мерседесовская» — семидиапазонный «робот». Но о нем чуть позже.

Пока же вернемся к внутреннему убранству, которое до хваленой премиальности определенно не дотягивает. Наверняка поклонники люксовых «Ниссанов» сейчас закидают меня тухлыми яйцами, но — позвольте — как можно называться «лакшери», если кресла не имеют электрорегулировок, а вручную отпирающийся багажный отсек пачкает руки?

Да и экономию на материалах отделки не заметить просто невозможно. Не спорю, алькантара и наппа в салоне — это круто, но зачем омрачать пафосный интерьер тряпичным потолком? Ставлю плюс за панораму, но минус — за отсутствие люка.

Отдельного внимания заслуживает мультимедийная система — в конкурсе головоломок японцы однозначно бы заняли первое место. Пока подружишься с перегруженным меню — мозги вскипят, не говоря уже о том, что в попытках поиграть настройками приходится отвлекаться от дороги.

Неудобен и интерфейс управления климат-контролем, который расположен чересчур низко, поэтому во избежание ДТП температуру лучше выставить перед началом поездки.

На ходу «финик» тоже неоднозначен. Нет, тяги 211-сильного «мерседесовского» турбодвижка хватает с лихвой — не в последнюю очередь благодаря немецкому же «роботу». Заветную сотню с места хетчбэк разменивает за семь с небольшим секунд, а урчание мотора в режиме Sport приятно радует слух.

Коробка не «бежит впереди себя», удерживая передачу, которая в случае потребности резко рвануть вперед, обеспечивает бодрый разгон. Руль — в меру тяжелый, реакции на запросы драйвера — своевременные, крены дрожи в коленях не вызывают.

Но вот с колеей этот автомобиль явно не в ладах — машина, несмотря на наличие полного привода, то и дело норовит сорваться с траектории, вынуждая держаться за «баранку» так же трепетно и крепко, как новорожденный — за мамкину грудь. Хотите впасть в детство — готовьте без малого 2 400 000 рублей.

За электрорегулировки кресел, продвинутую навигацию и гламурные колесные диски придется доплатить не менее 200 000. Дорого? Еще как! Но ведь это премиум, не забывайте, да к тому же не совсем японский, хотя и совсем не немецкий.

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3 февраля 2017
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