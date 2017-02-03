Infiniti Q30: смешение кровей

Нельзя не согласиться со скептиками в том, что какими бы ультрапремиальными ни были авто японских марок, до немецкого уровня они не дотягивают. Ни по ездовым повадкам, ни по эргономике, ни по оснащению, ни по комфорту.

Видимо поэтому специалисты Infiniti, создавая новую модель, не стали изобретать велосипед, а просто позаимствовали готовые решения у одного из грандов мирового автопрома. И выбрали для этих целей Mercedes-Benz.