Mercedes-Benz выпустит Gelandewagen с мягкой крышей в марте

Фото: www.autocar.co.uk
Mercedes-Benz выпустит внедорожник Gelandewagen в кузове Landaulet, сообщает британское издание Autocar. Предполагается, что под капотом новинки «поселится» 12-цилиндровый мотор.

Виктория Базылева

Новый автомобиль получил название Mercedes-AMG G65 4×4 Landaulet. Полноприводный «Гелик» с мягкой складной крышей над задними сидениями будет оснащен бензиновым битурбированным V12 рабочим объемом шесть литров, а также семидиапазонным «автоматом». Ожидается, что ландолет дебютирует на автомобильном салоне в Женеве, который пройдет с 9 по 19 марта. Вся информация, связанная с новинкой, будет раскрыта производителем во время премьеры.

Напомним, ранее стало известно, что Mercedes-Benz активно тестирует Gelandewagen нового поколения. По предварительным данным, он получит бензиновый мотор мощностью 360 л.с. и девятиступенчатую автоматическую коробку передач.

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7 февраля 2017
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