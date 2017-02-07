Mercedes-Benz выпустит Gelandewagen с мягкой крышей в марте

Новый автомобиль получил название Mercedes-AMG G65 4×4 Landaulet. Полноприводный «Гелик» с мягкой складной крышей над задними сидениями будет оснащен бензиновым битурбированным V12 рабочим объемом шесть литров, а также семидиапазонным «автоматом». Ожидается, что ландолет дебютирует на автомобильном салоне в Женеве, который пройдет с 9 по 19 марта. Вся информация, связанная с новинкой, будет раскрыта производителем во время премьеры.

Напомним, ранее стало известно, что Mercedes-Benz активно тестирует Gelandewagen нового поколения. По предварительным данным, он получит бензиновый мотор мощностью 360 л.с. и девятиступенчатую автоматическую коробку передач.