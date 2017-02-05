Mercedes-Benz GLA нового поколения дебютирует в 2019 году

Фото: www.autoexpress.co.uk
Официальная премьера Mercedes-Benz GLA новой генерации состоится на одном из автосалонов в 2019 году, сообщает британское издание AutoExpress. Независимые дизайнеры предположили, как будет выглядеть автомобиль.

Виктория Базылева

В основе компактного кроссовера лежит платформа Modular Front-Wheel-Drive Architecture (MFA). Предполагается, что автомобиль немного увеличится в размерах, но при этом станет легче. Колесная база также расширится, благодаря чему в салоне появится больше свободного пространства. Вероятнее всего, моторная гамма нового GLA будет включать в себя те же агрегаты, что и грядущий A-Class — двухлитровые турбированные моторы с четырьмя цилиндрами. Впрочем, не исключается и вероятность появления гибридной или электрической версии. Новый GLA поборется за внимание покупателей с Audi Q2.

Напомним, что фотографии закамуфлированного прототипа на дорожных тестах «АвтоВзгляд» публиковал ранее.

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5 февраля 2017
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