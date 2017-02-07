Volkswagen Polo в новой версии Life доступен для заказа

Polo Life — это, по сути, обычный «Поло» в «средней» комплектации Trendline. Автомобиль вооружен 1,6-литровым атмосферником мощностью 90 или 110 л.с. В паре с тем, что послабее, идет пятиступенчатая механическая коробка передач, а с чуть более мощным предлагается та же «механика» или шестидиапазонный «автомат».

Для данной версии Polo предусмотрен эксклюзивный цвет покрытия Trendline Reef Blue. Отличительными элементами также являются боковые зеркала черного цвета Deep Black с электроприводом и подогревом, 15-дюймовые стальные диски, а также фары головного света со сдвоенными рассеивателями. Обивку салона дизайнеры исполнили тканью Synthe, на пороги установили накладки Life, а руль оформили кожанной отделкой, как и селектор коробки передач и стояночный тормоз. Автомобиль оснащен аудиосистемой RCD 230, которая включает в себя четыре динамика.