Volkswagen Polo в новой версии Life доступен для заказа

Фото: Volkswagen
Компания Volkswagen представила ограниченную серию Polo в новой комплектации Life. Автомобиль уже доступен для заказа у российских официальных дилеров по цене от 667 900 рублей.

Виктория Базылева

Polo Life — это, по сути, обычный «Поло» в «средней» комплектации Trendline. Автомобиль вооружен 1,6-литровым атмосферником мощностью 90 или 110 л.с. В паре с тем, что послабее, идет пятиступенчатая механическая коробка передач, а с чуть более мощным предлагается та же «механика» или шестидиапазонный «автомат».

Для данной версии Polo предусмотрен эксклюзивный цвет покрытия Trendline Reef Blue. Отличительными элементами также являются боковые зеркала черного цвета Deep Black с электроприводом и подогревом, 15-дюймовые стальные диски, а также фары головного света со сдвоенными рассеивателями. Обивку салона дизайнеры исполнили тканью Synthe, на пороги установили накладки Life, а руль оформили кожанной отделкой, как и селектор коробки передач и стояночный тормоз. Автомобиль оснащен аудиосистемой RCD 230, которая включает в себя четыре динамика.

Фото: www.forbes.com

Для удобства водителей и пассажиров к стандартному списку функций разработчики добавили подогрев передних сидений и электроподъемники всех дверей с защитой от защемления. В качестве опций за отдельную плану можно также добавить камеру заднего вида, климат-контроль с режимом рециркуляции воздуха и более интересную аудиосистему RCD 330 с сенсорным 5-дюймовым дисплеем.

Производство спецсерии налажено на российском заводе «Фольксваген Груп Рус» в Калуге. При покупке автомобиля Polo Life производитель обещает экономию в размере 45 000 рублей — это разница между установленными ценами на новинку Life и Polo в привычной комплектации Trendline.

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7 февраля 2017
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