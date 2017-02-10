Назван самый популярный пикап в России

Фото: www.netcarshow.com
По результатам прошлогодних продаж на российском рынке был выявлен лидер в классе пикапов. Согласно имеющимся данным, россияне отдали предпочтение модели Toyota Hilux.

Виктория Базылева

По данным «Ассоциации европейского бизнеса» (AEB) в 2016 году «японец» разошелся тиражом в 3670 автомобилей и поднялся со второй строчки рейтинга на первую. Впрочем, в сравнении с 2015 годом его продажи сократились на 2,4%.

Следом расположился отечественный автомобиль УАЗ Pickup, в чью пользу сделали выбор 3254 человека, что на 9,5% больше прошлогодних результатов. Mitsubishi L200, который был самым востребованным в 2015 году, опустился на третью строчку: продажи обвалились на 60,8% - было реализовано всего 1517 автомобилей.

Напомним, ранее стало известно, что самым популярным кроссовером в нашей стране по результатам продаж в январе нынешнего года стал Hyundai Creta.

автопродажи, авторынок, производители, производство
10 февраля 2017
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