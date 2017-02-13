Isuzu укрепляет свои позиции в России за счет пикапа D-Max

Что же касается пикапа D-Max (безальтернативный полный привод, 2,5-литровый 163-сильный турбодизель, работающий в паре с шестиступенчатой МКП или пятидиапазонным «автоматом»), продажи которого в России стартовали осенью прошлого года, то у нас он расходится пока ни шатко, ни валко. В настоящий момент дилеры передали ключи от новеньких «грузовичков» лишь десятку-другому клиентов. В общем-то, ничего удивительного в этом нет. Поскольку прайс-лист на пикап начинается с отметки в 1 765 000 рублей за модификацию с полуторной кабиной. Версия с полноценной двойной кабиной стоит минимум 1 795 000 целковых, что на 166 000 больше, чем просят за аналогично оснащенный Mitsubishi L200. Однако такая разница не смущает представителей Isuzu. Ну, во-первых, есть такое понятие как себестоимость автомобиля — ведь себе в убыток никто работать не будет. А во-вторых, у D-Max более просторный салон. И, в-третьих, как утверждают инженеры компании, их турбодизель отличается надежностью, неприхотливостью и долговечностью.