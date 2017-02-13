Isuzu укрепляет свои позиции в России за счет пикапа D-Max

В целом дела у компании Isuzu идут неплохо: ее продукция поставляется в 100 стран мира и пользуется стабильным спросом. Только в 2015 году было реализовано 600 000 автомобилей, одна половина из которых приходится на грузовые модели, а вторая — на пикапы D-Max. Причем последние несколько лет продажи неуклонно растут. В ближайших планах компании — увеличение производства до 1 000 000 авто в год. Видимо, свою роль в этом, пусть и не столь значительную, сыграет и Ульяновский сборочный завод, на мощностях которого в мае прошлого года был выпущен 20-тысячный грузовик. По данным маркетологов Isuzu, активный парк компании в России составляет порядка 70 000 машин.
Что же касается пикапа D-Max (безальтернативный полный привод, 2,5-литровый 163-сильный турбодизель, работающий в паре с шестиступенчатой МКП или пятидиапазонным «автоматом»), продажи которого в России стартовали осенью прошлого года, то у нас он расходится пока ни шатко, ни валко. В настоящий момент дилеры передали ключи от новеньких «грузовичков» лишь десятку-другому клиентов. В общем-то, ничего удивительного в этом нет. Поскольку прайс-лист на пикап начинается с отметки в 1 765 000 рублей за модификацию с полуторной кабиной. Версия с полноценной двойной кабиной стоит минимум 1 795 000 целковых, что на 166 000 больше, чем просят за аналогично оснащенный Mitsubishi L200. Однако такая разница не смущает представителей Isuzu. Ну, во-первых, есть такое понятие как себестоимость автомобиля — ведь себе в убыток никто работать не будет. А во-вторых, у D-Max более просторный салон. И, в-третьих, как утверждают инженеры компании, их турбодизель отличается надежностью, неприхотливостью и долговечностью.
Они также надеются, что рано или поздно россияне раскусят новинку, опробуют на прочность, и тогда спрос на нее начнет расти. А если вырастут продажи, то вполне возможно, что сборку автомобиля в перспективе наладят и в Ульяновске. На данный момент в России можно приобрести пикап, который к нам везут из Тайваня. Что ж, все, конечно, может быть в нашей стране. Все, кроме роста интереса к пикапам, занимающим лишь около 1% авторынка, и особенно к его новичкам…