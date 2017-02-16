Ателье Italdesign будет выпускать эксклюзивные автомобили

Как сообщает итальянское издание Alvolante, новый бренд получит название Italdesign Automobili Speciali, а на его логотипе «поселится» бык — символ города Турина, где располагалась первая штаб-квартира ателье.

Автомобиль нового итальянского бренда будет представлен на моторшоу в Женеве. Информация о новинке пока держится в секрете, однако, предполагается, что это будет суперкар с электрической силовой установкой.

Напомним, ранее стало известно, что Mercedes-AMG также работает над электрическим суперкаром, однако этот автомобиль появится на рынке не раньше 2020 года.