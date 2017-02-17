Volkswagen разработает бюджетную линейку автомобилей

Фото: www.automark.pk
Концерн Volkswagen займется производством бюджетных автомобилей под новым брендом. Машины будут создаваться специально для рынка Китая, сообщает Auto Express.

Виктория Базылева

Партнером по разработке автомобилей новой «доступной» марки выступит китайский производитель FAW, который на данный момент уже сотрудничает с Volkswagen. В основу моделей ляжет модульная платформа PQ, которая знакома нам по Golf шестого поколения, снятому с производства в 2016 году. Впрочем, некоторые элементы будут все же позаимствованы у современной MQB.

По данным издания линейка будет включать в себя как минимум седан и переднеприводный кроссовер с бензиновыми моторами. Как рассказал специалист по развитию и разработкам Volkswagen Франк Уэлш, новые автомобили будут ориентированы на жителей Поднебесной. Предполагается, что они появятся на рынке уже к 2019 году.

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17 февраля 2017
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