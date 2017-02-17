Volkswagen разработает бюджетную линейку автомобилей

Партнером по разработке автомобилей новой «доступной» марки выступит китайский производитель FAW, который на данный момент уже сотрудничает с Volkswagen. В основу моделей ляжет модульная платформа PQ, которая знакома нам по Golf шестого поколения, снятому с производства в 2016 году. Впрочем, некоторые элементы будут все же позаимствованы у современной MQB.

По данным издания линейка будет включать в себя как минимум седан и переднеприводный кроссовер с бензиновыми моторами. Как рассказал специалист по развитию и разработкам Volkswagen Франк Уэлш, новые автомобили будут ориентированы на жителей Поднебесной. Предполагается, что они появятся на рынке уже к 2019 году.