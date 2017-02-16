Geely готовит к премьере новый кроссовер V3

За основу инженеры взяли хетчбэк Geely SC5-RV, который был представлен на внутреннем рынке с 2011 по 2014 года. Если сравнивать новый кроссовер с этой моделью, то можно отметить, что он получил кроме увеличенного клиренса обновленный дизайн экстерьера и интерьера и пластиковые накладки. Как сообщает портал Autoifeng, габариты нового автомобиля составят в длину — 4005, в ширину — 1760 и в высоту — 1560 мм, а размер колесной базы — 2480 мм.

Подробная информация о технических деталях кроссовера, ориентировочных ценах и дате показа пока не предоставляется. Приедет ли автомобиль в Россию, или останется исключительно на внутреннем рынке — также неизвестно.