Opel отзывает в России 597 минивэнов Meriva

Под отзывную акцию подпадают машины, реализованные в период с июля 2011 года по сентябрь 2015-го. В ближайшее время сотрудники сервисных центров Opel в России уведомят владельцев автомобилей с возможным дефектом о необходимости представить транспортное средство для устранения неисправности. Они бесплатно проверят и в случае необходимости поменяют преднатяжители ремня безопасности.

Напомним, ранее стало известно, что Ford отзывает в России пикапы Ranger в связи с неисправностью автоматической коробки передач, а Jaguar — седаны XF из-за недостаточного зазора между топливопроводами.