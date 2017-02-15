Ford отзывает пикапы Ranger из-за проблем с коробкой передач

Как сообщает Росстандарт, под сервисную акцию попадает 91 автомобиль, проданный в нашей стране. Причиной проведения проверки послужила передача неверного сигнала датчика скорости вращения выходного вала, вследствие чего коробка может дать сбой и переключиться с шестой на первую передачу. Неисправность чревата резким снижением скорости автомобиля и потерей управляемости.

Владельцев пикапов, которые приобрели автомобиль с сентября 2012 года, ожидают в сервисах официальных дилеров. В ходе проведения акции специалисты бесплатно проверят и откалибруют модуль управления трансмиссией.

Напомним, в настоящее время пикап Ranger на российском рынке не представлен. Производитель объявил о приостановке поставок автомобиля в Россию в середине 2015 года.