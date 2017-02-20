SsangYong привезет в Женеву новый внедорожник

Судя по фотографиям, автомобиль будет иметь достаточно агрессивный внешний вид. Предполагается, что XAVL получит полностью светодиодную оптику и цифровую приборную панель. Технические характеристики новинки пока не раскрываются.

Как рассказали в SsangYong изданию Autoexpress, кроссовер XAVL представляет собой эволюцию дизайна корейского бренда, а вдохновила разработчиков на создание подобного автомобиля модель Korando, которая выпускалась с 1996 по 2006 год.

Напомним, в 2015 году во Франкфурте SsangYong показала концепт-кар XAV — укороченную версию грядущей новинки. Представители компании подчеркнули, что ранее представленный XAV может появится на рынке уже в 2019 году, а семиместный XAVL — чуть позже, но также к концу нынешнего десятилетия.