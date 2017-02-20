SsangYong привезет в Женеву новый внедорожник

Фото: www.autoexpress.co.uk
Компания SsangYong представит в Женеве семиместный концепт-кар XAVL. Новый внедорожник мог бы стать конкурентом Land Rover Discovery Sport, если бы корейская марка была столь же именитой.

Виктория Базылева

Судя по фотографиям, автомобиль будет иметь достаточно агрессивный внешний вид. Предполагается, что XAVL получит полностью светодиодную оптику и цифровую приборную панель. Технические характеристики новинки пока не раскрываются.

Как рассказали в SsangYong изданию Autoexpress, кроссовер XAVL представляет собой эволюцию дизайна корейского бренда, а вдохновила разработчиков на создание подобного автомобиля модель Korando, которая выпускалась с 1996 по 2006 год.

Напомним, в 2015 году во Франкфурте SsangYong показала концепт-кар XAV — укороченную версию грядущей новинки. Представители компании подчеркнули, что ранее представленный XAV может появится на рынке уже в 2019 году, а семиместный XAVL — чуть позже, но также к концу нынешнего десятилетия.

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20 февраля 2017
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