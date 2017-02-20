Зачем об LADA Vesta разбили голову ребенка

По данному «краш-тесту» сразу возникает впрос: что именно считается успешным прохождением испытания «Удар макетом головы ребенка в контрольных точках»? То ли целостность «головы» условного ребенка, то ли способность LADA Vesta к дальнейшему самостоятельному передвижению после нападения со стороны агрессивной части тела малолетнего пешехода. Скорее всего, последнее. Хотя тут можно предположить что угодно, ведь ни цель испытания, ни его методика, ни результаты тестирования широкой публике представлены не были.

Заметим также, что проводившая испытания ООО «БИА» является представительством французской компании BIA Turnkey systems — производителя всевозможных испытательных стендов для разных отраслей промышленности. И до появления ролика в интернете о существовании этой фирмы (как, впрочем, и о подобном испытании) знал достаточно ограниченный круг специалистов. Зато теперь, благодаря участию LADA Vesta в тесте с неявным результатом и разошедшимся по интернету роликом, французы получили вполне осязаемый и почти бесплатный PR. Чего не скажешь об АВТОВАЗе, имиджу которого подобные эксперименты наносят явный и плохо восполнимый урон.