Новый внедорожник Range Rover Velar покажут 1 марта

Британский производитель премиальных автомобилей Jaguar Land Rover покажет 1 марта 2017 года новый автомобиль в семействе Range Rover, который займет нишу между Range Rover Evoque и Range Rover Sport.

Михаил Ростарчук

Название модели — Range Rover Velar — подчеркивает преемственность моделей марки, ведь, напоминают представители компании, основоположник современного класса премиальных внедорожников, оригинальный Range Rover, начинал свою историю с прототипов под названием Velar в 1969 году. Нынешний Velar — четвертый представитель семейства Range Rover.

Новый Velar получил уникальные экологичные материалы и передовые инженерные разработки, а его экстерьер отличает простота и элегантность линий. Никаких подробностей о технических данных машины компания не раскрывает. Сохраняя интригу, бренд лишь обыгрывает название модели, напоминая, что по-латински velaris означает «скрывать», «прятать».

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22 февраля 2017
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