Новый внедорожник Range Rover Velar покажут 1 марта

Название модели — Range Rover Velar — подчеркивает преемственность моделей марки, ведь, напоминают представители компании, основоположник современного класса премиальных внедорожников, оригинальный Range Rover, начинал свою историю с прототипов под названием Velar в 1969 году. Нынешний Velar — четвертый представитель семейства Range Rover.

Новый Velar получил уникальные экологичные материалы и передовые инженерные разработки, а его экстерьер отличает простота и элегантность линий. Никаких подробностей о технических данных машины компания не раскрывает. Сохраняя интригу, бренд лишь обыгрывает название модели, напоминая, что по-латински velaris означает «скрывать», «прятать».