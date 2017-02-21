ГИБДД выдает «права» гастарбайтерам, грубо нарушая международные и российские законы

Представьте себе, что сегодня любой выходец из любой республики бывшего СССР, неведомо какими путями получивший у себя на родине водительское удостоверение, может в течение нескольких часов поменять его на российские «права», даже если это прямо запрещено законами нашей страны.

Эти люди не учатся в российских автошколах, а значит толком не знают ни наших дорожных законов, ни особенностей управления транспортными средствами с учетом российской специфики. Более того: такому человеку, сумевшему сдать экзамен на категорию «В», запросто открывают «тяжелые» категории «С», «D» и «Е», после чего он с полным правом сесть за руль большегруза, автобуса или маршрутного такси. Чтобы рано или поздно стать виновником очередного страшного ДТП. Но обо всем по порядку.

Дело в том, что в соответствии с федеральным законодательством отечественные бизнесмены не могут нанимать на работу водителей, не имеющих российского водительского удостоверения. То есть тот же выходец из стран СНГ для того, чтобы устроиться шофером, должен в оптимальном варианте отучиться в нашей автошколе и сдать все необходимые экзамены. Что, учитывая непреодолимый для многих гастарбайтеров языковой барьер и отсутствие денег на учебу, для подавляющего большинства из них практически невозможно. Но есть и другой способ обзавестись нужными «корочками».