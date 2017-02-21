ГИБДД выдает «права» гастарбайтерам, грубо нарушая международные и российские законы

Страшные аварии последних месяцев с автобусами, грузовиками и другим коммерческим транспортом вызваны, как выяснил портал «АвтоВзгляд», тем, что с позволения главного автоинспектора страны Виктора Нилова к управлению транспортными средствами любых категорий у нас легко допускаются иностранные граждане, не имеющие на то ни прав, ни умений, ни знаний.

Александр Ростарчук

Представьте себе, что сегодня любой выходец из любой республики бывшего СССР, неведомо какими путями получивший у себя на родине водительское удостоверение, может в течение нескольких часов поменять его на российские «права», даже если это прямо запрещено законами нашей страны.

Эти люди не учатся в российских автошколах, а значит толком не знают ни наших дорожных законов, ни особенностей управления транспортными средствами с учетом российской специфики. Более того: такому человеку, сумевшему сдать экзамен на категорию «В», запросто открывают «тяжелые» категории «С», «D» и «Е», после чего он с полным правом сесть за руль большегруза, автобуса или маршрутного такси. Чтобы рано или поздно стать виновником очередного страшного ДТП. Но обо всем по порядку.

Дело в том, что в соответствии с федеральным законодательством отечественные бизнесмены не могут нанимать на работу водителей, не имеющих российского водительского удостоверения. То есть тот же выходец из стран СНГ для того, чтобы устроиться шофером, должен в оптимальном варианте отучиться в нашей автошколе и сдать все необходимые экзамены. Что, учитывая непреодолимый для многих гастарбайтеров языковой барьер и отсутствие денег на учебу, для подавляющего большинства из них практически невозможно. Но есть и другой способ обзавестись нужными «корочками».

Можно просто обменять свое национальное в/у на наше. Да, тут тоже придется сдавать экзамены в ГИБДД, но уже без посещения автокурсов. Во-первых, серьезная экономия, особенно если учиться на категории «D», ««С» и «Е». Во-вторых, тупо вызубрить билеты, не вникая в их смысл, труда не составляет (а вождение — и «площадку», и «город» — с третьей-четвертой попытки сдают даже блондинки). И в третьих, иностранцам, у которых открыты все категории, позволено сдавать экзамены по любой из них, после чего все оставшиеся автоматически переносятся в свеженькие российские «права». То есть сегодня откатал с инспектором на LADA Granta — а завтра уже уходишь в рейс на междугороднем «Икарусе». И никого не волнует, что на родине ты успел поводить автобус или грузовик всего пару раз в лучшем случае. И сам-то по себе такой подход ГИБДД к вопросам безопасности дорожного движения страшен. Но еще страшнее, что, как правило, незаконен! Поскольку в соответствии с Венской конвенцией о дорожном движении, которую Россия подписала и ратифицировала, у подавляющего большинства иностранных граждан их «права» обмену не подлежат ни при каких условия.

Просто потому, что форма и содержание таджикских, узбекских, киргизских, казахских, осетинских, абхазских, белорусских и прочих чужестранных водительских удостоверений многочисленным конвенционным требованиям не соответствуют. А раз так, то и обмену они не подлежат. Все. Точка. Идите учиться. Наша страна подтвердила это правило и своими законными и подзаконными актами, начиная с Закона РФ «О безопасности дорожного движения» и заканчивая Административным регламентом ГИБДД (между ними — соответствующие правительственные постановления и приказы МВД). И некоторое время сотрудники Госавтоинспекции на местах четко придерживались буквы международного и отечественного права.

Но вскоре выяснилось, что наши перевозчики стали испытывать жуткую нехватку неквалифицированной, но дешевой и непритязательной рабочей силы. И в ГУГИБДД МВД РФ зачастили представители этого бизнес-сообщества в поисках компромисса. И уж не знаем каким образом, но он был найден и оформлен в виде директивного письма главы ведомства г-на Нилова подчиненным под названием «О направлении дополнительных разъяснений по вопросам использования и порядка обмена иностранных водительских удостоверений, а затем в более жесткой форме подтвержден другой инструкцией за подписью заместителя Нилова генерала Бугаева — «Об обмене иностранных национальных водительских удостоверений». И этими бумагами высокопоставленные гаишные чиновники разом дезавуировали и Венскую конвенцию, и Закон РФ «О безопасности дорожного движения», и другие документы, разрешив менять «неправильные» в/у на российские всем и каждому. Вакханалия натурализации псевдошоферов продолжается по сей день, как и страшные ДТП с их участием.

Между тем, кроме трагического аварийного ситуация имеет и не менее трагичный, но уже для погнавшихся за дешевизной работодателей, финансовый аспект. Если страховые компании проанализируют хотя бы одни только тяжелые — с погибшими и раненными людьми — аварии, случившиеся по вине гастарбайтеров, то легко установят, что значительная их часть управляла транспортными средствами по водительским удостоверениям, выданным незаконно. А такие в/у подлежат аннулированию. И значит страховщики смогут выставлять их нанимателям крутые регрессные иски за уже выплаченные возмещения. А это десятки миллионов рублей.

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21 февраля 2017
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