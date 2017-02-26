Новая Skoda Rapid приедет в Россию в апреле 2017 года

Чешская Skoda обновила свою бюджетную модель Rapid. Машину покажут на Женевском автосалоне в марте, а уже в апреле она будет продаваться в том числе и в России.

Михаил Ростарчук

Изменения в дизайне экстерьера не столь значительны, но благодаря им автомобиль явно посвежел. Начать с того, что несколько удлинилась колесная база, придав авто солидности (длина — 4,48 м, ширина — 1,70 м, высота — 1,47 м. Высота потолка на задних сиденьях -972 мм, а пространство для ног — 65 мм). Кроме того, появились новые противотуманки, интегрированные в нижнюю часть нового же бампера. Из других внешних изменений можно отметить тонированные накладки на задних фонарях характерной С-образной формы. В качестве опции покупатель может заказать биксеноновые фары и датчик света: дневные ходовые огни автоматически включаются при запуске мотора, в дальнейшем система постоянно измеряет уровень наружной освещенности и задействует при достижении пороговой величины ближний свет фар.

Отдельно стоит сказать о новой системе автоматического управления дальним светом. Датчик, работающий в темное время суток и на скоростях свыше 60 км/ч, автоматически «замечает» попутный транспорт на дистанции до 400 метров и встречные автомобили на дистанции до 1 км, и переключает свет с дальнего на ближний.

Что касается новаций в интерьере, то все двери получили новые накладки, дефлекторы воздуховодов на передней панели обрели новую форму. Так же изменены приборная панель и блок управления кондиционером. А еще увеличилась диагональ экрана мультимедийной системы. Кроме того, пассажиры Rapid теперь смогут с помощью системы Smartlink+ пользоваться рядом приложений и выводить на дисплей информацию с мобильных телефонов и других портативных устройств (Swing и Amundsen).

В линейку силовых агрегатов входит три бензиновых двигателей мощностью от 90 до 125 л.с. Базовым является бензиновый четырехцилиндровый атмосферный двигатель объемом 1.6 л MPI мощностью 90 л.с., работающий в паре с 5-ступенчатой механической трансмиссией. Более мощным вариантом является 1.6-литровый MPI мощностью 110 л.с., оснащаемый механической 5-ступенчатой или автоматической 6-ступенчатой коробкой передач. Третьим в линейке двигателем является турбированный мотор 1.4 TSI мощностью 125 л.с.

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26 февраля 2017
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