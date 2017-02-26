Новая Skoda Rapid приедет в Россию в апреле 2017 года

Изменения в дизайне экстерьера не столь значительны, но благодаря им автомобиль явно посвежел. Начать с того, что несколько удлинилась колесная база, придав авто солидности (длина — 4,48 м, ширина — 1,70 м, высота — 1,47 м. Высота потолка на задних сиденьях -972 мм, а пространство для ног — 65 мм). Кроме того, появились новые противотуманки, интегрированные в нижнюю часть нового же бампера. Из других внешних изменений можно отметить тонированные накладки на задних фонарях характерной С-образной формы. В качестве опции покупатель может заказать биксеноновые фары и датчик света: дневные ходовые огни автоматически включаются при запуске мотора, в дальнейшем система постоянно измеряет уровень наружной освещенности и задействует при достижении пороговой величины ближний свет фар.

Отдельно стоит сказать о новой системе автоматического управления дальним светом. Датчик, работающий в темное время суток и на скоростях свыше 60 км/ч, автоматически «замечает» попутный транспорт на дистанции до 400 метров и встречные автомобили на дистанции до 1 км, и переключает свет с дальнего на ближний.